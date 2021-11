Concejal electo del municipio El Hatillo es investigado en el MP por declaraciones misóginas

Anuncios Google

El Concejal electo del municipio El Hatillo del estado Miranda, Alejandro Moncada será investigado por el Ministerio Publico (MP), luego de convertirse en tendencia en las redes sociales, por las declaraciones misóginas y machistas que divulgó hace meses en sus redes sociales.

Moncada, fue blanco de repudio después de que se hiciera viral una grabación en la que llama «zorras» y «put***» a varias mujeres que lo cuestionaron por publicar una inusual invitación para llevarse a «dos niñas» a Tulum, México, con todos los gastos pagos.

«Acabo de publicar a un poco de zorras, de put***, que por Instagram me empiezan a atacar y no tienen las bolas de nombrarme. Yo sí puse que quería a dos jevas más para traerme a Tulum. Dejen la envidia, mis amores, que pa’ eso soy rico», aseveró.

El video es producto de una recopilación de varias historias de Instagram, que fueron publicadas por Moncada para arremeter contra las mujeres que criticaron su ofrecimiento de viaje.

El político afirmó que la mayoría de las mujeres que supuestamente lo estaban denunciando en redes sociales habían tenido relaciones sexuales con él, además destacó que «ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, es su peo. Lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie”.

Tras la ola de indignación, el político emitió una declaración en Instagram para reconocer «sus errores», aunque sin hacer alusión explícita al episodio.

«Todos somos humanos y cometemos errores, creo que es muy importante saber reconocerlos y, a partir de ese reconocimiento, poder generar cambios positivos que ayuden a construir un mejor futuro, individual y colectivamente», dijo Moncada en un mensaje torpemente leído. «Mi respeto a todas esas mujeres dignas, trabajadoras, luchadoras», agregó.

En relación al caso, el Fiscal General, Tarek William Saab, informó este miércoles, que el MP abrió una investigación penal contra el político opositor por la presunta comisión de los delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento contra mujeres, además, adelantó que las víctimas están «debidamente identificadas» y presentarán sus respectivas denuncias contra Moncada.

#AHORA el @MinpublicoVE abre investigación penal de oficio al sujeto ALEJANDRO MONCADA El MP por la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento a mujeres debidamente identificadas: quienes presentaran sus respectivas #denuncias contra dicho #aberrado pic.twitter.com/pgtWYjUJmA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 24, 2021

Cactus24/ 24-11-2021