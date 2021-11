Tenista Peng Shuai desaparece después de acusar de violación a un ex viceprimer ministro chino

Anuncios Google

Una de las mejores jugadoras de tenis de China ha dicho que un ex viceprimer ministro la obligó a tener relaciones sexuales en su casa hace tres años.

Peng Shuai (35 años) soltó la bomba en Weibo el 2 de noviembre. Su mensaje apenas estuvo 35 minutos en línea antes de que fuera borrado. No iba dirigido contra un político cualquiera. El acusado era Zhang Gaoli (75 años), quien se retiró como viceprimer ministro en 2018.

La denunciante es una deportista de alto nivel que ha ganado en dobles Wimbledon y Roland Garros, y ha sido la primera tenista china en alcanzar el número uno en esa categoría.

LA DENUNCIA ELIMINADA

En la publicación eliminada, Peng dijo que tuvo «relaciones sexuales consensuadas intermitentes» con Zhang, casado y con hijos. Pero la tenista denunció que, en una de estas ocasiones, fue forzada. «Esa tarde tuve mucho miedo. No esperaba que fuera así. No accedí a tener sexo contigo y seguí llorando esa tarde. ¿Por qué tuviste que volver conmigo, llevarme a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Me siento como un cadáver andante», escribió en Weibo.

Las búsquedas relacionadas con el tema en los navegadores fueron bloqueadas. El perfil de Peng en Weibo, donde tenía medio millón de seguidores, fue eliminado. Días después volvió a activarse, pero sin ninguna mención a Zhang. La censura llegó hasta el punto que al escribir la palabra «tenis» en la red social, sólo aparecía un espacio en blanco.

Desde que Peng soltó las acusaciones contra el ex político chino, nadie ha vuelto a saber nada de ella, lo que ha desatado en la prensa extranjera rumores sobre su posible desaparición. Aunque, normalmente, cuando estalla algún escándalo similar en China, la protagonista suele permanecer en silencio un tiempo, lejos de los focos y guardando un perfil discreto por el temor de que las autoridades le acusen de «provocar problemas», el cargo común contra los críticos que el régimen utiliza a menudo para encerrarlos.

El que sí salió el pasado domingo en defensa de Peng fue el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), Steve Simon, pidiendo que la ex jugadora de dobles debería de ser «escuchada, no censurada». En un comunicado, Simon dijo que las acusaciones de Peng eran de «profunda preocupación» e insistió en que la denuncia debe ser investigada «de manera completa, justa, transparente y sin censura».

El lunes, fue el tenista serbio Novak Djokovic, número 1 de la ATP, el organismo rector del tenis masculino,

El martes, la campeona japonesa Naomi Osaka, expresó por Twitter su preocupación por el paradero de su colega china.

Serena Williams se unió a las peticiones para investigar el asunto. «Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible.

Gerard Piqué, involucrado en el tenis a través de la empresa Kosmos, organizadora de la Copa Davis, ha sido el último en mostrar este jueves su preocupación por la tenista china.