Seis datos “no exitosos” sobre el proceso de aprendizaje a distancia en Paraguaná

Cactus24 Noticias en su semana aniversaria, te trae un trabajo periodístico especial, producto del análisis a la realidad educativa venezolana, centrándose en el proceso de enseñanza y aprendizaje tras ponerse en práctica la educación a distancia en el tiempo de pandemia desde el año 2020.

El surgimiento de la pandemia COVID-19 alteró drásticamente todos los aspectos de la vida de los falconianos y diversos sectores sociales, especialmente la educación. A pesar de esta contingencia, las instituciones educativas venezolanas reaccionaron “positivamente” asegurando la continuidad escolar. Sin embargo, en algunos aspectos, las metas quedaron a medias y otros fueron fracasos.

Es por ello, que Cactus24 trae seis datos sobre el proceso de aprendizaje a distancia que no fue tan exitoso desde la etapa inicial hasta la universitaria:

Sin luz no hay internet y sin internet no hay virtualidad

Recientemente un informe de Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVPS) publicaba en junio de 2019 que solo 75% de la población tenía acceso continuo a electricidad, y este 2021 solo el 54% de los consultados informa que los apagones se da varias veces al día todos los días, una situación que se ha agravado durante las clases a distancia desde el año 2020, producto de la pandemia covid-19.

En Punto Fijo se ubica con un porcentaje de 51,8% de fallas eléctricas, lo que entorpece el desempeño de los maestros y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

“La falta de luz hace que nuestros docentes tengan que esperar que llegue la electricidad para cargar la batería del celular y poder comunicarse con los estudiantes”, así lo revela un directivo de una institución pública de la parroquia de Punta Cardón, identificado como Y.G.

Referente a la conectividad a internet, la OVPS señaló que la ciudad de Punto Fijo se ubica en el segundo lugar con 71,4% de los hogares que no cuentan con el servicio de Internet en el hogar.

En este sentido, Cactus24 pudo constatar que en esta zona por cada 10 docentes, sólo 3 tienen internet y equipo tecnológico en sus hogares para llevar a cabo las obligaciones académicas.

“Son pocos los maestros y profesores de cualquier nivel de educación que tienen computadoras e internet en sus hogares. A l igual que los estudiantes. La población estudiantil de los centros educativos públicos, es la que más está en desventaja a la accesibilidad a internet y a equipos de tecnología”, dijo la profesional de la educación Y.G.

Reveló que debido a la fallas de electricidad e internet en la ciudad durante las clases a distancia, se ha disminuido la calidad en el proceso del aprendizaje y las expectativas de la virtualidad de las clases escolares no se cumplió al 100%: “Considero que solo se logró un 30% de la meta que planteó el Ministerio de Educación en el año escolar 2020-2021”, recalcó la docente.

Pérdida de aprendizaje y la falta de contenido

Con los serios desajustes a las rutinas escolares que han afectado a los niños y adolescentes en todas partes, es natural preocuparse por la posibilidad de que los jóvenes se hayan atrasado más de lo esperado. Durante las clases a distancia ha surgido el llamado “pérdida de aprendizaje”.

Esto debido a que algunos maestros y profesores (sobre todo de nivel secundario y media general) no diseñaban y presentaban los contenidos establecidos en las planificaciones de estudio.

La situación se evidenció en las instituciones educativas públicas en donde la población estudiantil es más extensa, pues por cada salón de clases la matrícula de alumnado podría superar 40 estudiantes. Y las actividades eran individuales.

“Fue algo muy difícil tanto para los docentes, estudiantes y padres no presentar los contenidos (clases previas y explicativas) como se acostumbran en las aulas de clases. Explicar la clase para luego asignar las actividades. Pero con la modalidad a distancia fue difícil ya que los padres representantes eran quienes asistían a la institución a buscar los apuntes de las actividades cada 15 días en cartelera y otros obtenían a través de los grupos de WhatsApp (…) Y vamos a estar claros, la mayoría de los padres no tienen conocimiento de algunas asignaturas y otras veces (son) analfabetas, y dificultan la explicación para sus hijos”, explicó un docente de ciencias naturales J.D.

También reveló que debido al salario “pírrico” de un docente, no pueden costearse las guías:“te imaginas fotocopiar una guía de tres o cinco hojas y entregar una copia por cada sección (si es una institución pública y tienes varias secciones), el sueldo no alcanza y la institución tampoco cubre el gasto para ello, ya que no se tiene impresora, fotocopiadora y la papelería suficiente”, dijo el profesor de la Media General.

Reconoció que sin duda la falta de contenido y de explicación por parte del docente a los estudiantes se perdieron los refuerzos de ciertas habilidades cognitivas e intelectuales de los alumnos en el año escolar anterior.

Explotación laboral

Debido a la migración de los docentes, se ha generado una “explotación laboral” para aquellos maestros que se quedaron en el país.

“En los liceos un profesor puede tener a su cargo 16 secciones, guiatura, materia pendiente. Además estar a cargo de los famosos grupos estables y de convivencia; y eso se vio en el año escolar anterior ”, señala J.D.

En el caso de Paraguaná, la solución de las instituciones educativas para sustituir los cargos vacantes ha sido contratar a profesionales de otras áreas que no son de la educación, tales como ingenieros, comunicadores, abogados y otros.

Se reveló que en las instituciones educativas públicas han contratado profesionales sin ninguna experiencia en el aula con el requisito de tener un diplomado en componente docente que conozca lo “básico” en planificación, estrategias y recursos didácticos para cumplir con la meta del proceso educativo y académico dictado desde el Ministerio de Educación.

Estudiaron más los padres que los estudiantes

“Hubo muchas deficiencias. Es un método dudoso porque muchas veces los papás eran los que hacían los trabajos (…) Fue un fracaso total el año escolar”, dice una profesora de física C.A

La docente reveló que ha protagonizado varias situaciones en donde los padres han “sinvergüenzado” a sus hijos al estudiar por ellos. También el pago en divisas o con productos a terceros para realizar las actividades académicas.

La profesora estima que la población con mayor deficiencia en conocimiento son los estudiantes de la Media General en la mayoría de las asignaturas “esa deficiencia se verá más notoria en la universidad”, acotó.

Estudiaron a punta de celular

Un trabajo realizado por Cactus24 en el mes de abril 2021, el celular ha sido el dispositivo más usado por los estudiantes en clases a distancia durante esta época de pandemia, de acuerdo a una encuesta.

Los encuestados fueron los padres y estudiantes de educación primaria a la media general de Paraguaná, este último con mayor frecuencia en el uso de celular inteligente para las investigaciones escolares.

Se determinó que por cada 10 hogares de Paraguaná, 7 tienen un solo celular, bien sea de papá, mamá o de un hermano. Además, la falla de conectividad a datos móviles también ha dificultado en el proceso de aprendizaje.

Y sigue el “efecto padres” en las universidades

Cactus24 también pudo verificar que el “efecto padres” también está ocupando en las universidades en la ciudad de Punto Fijo.

“Quedé sorprendida la cantidad de padres que asistieron en los procesos de inscripción de la universidad, como si fueran las inscripciones del liceo o escuela”, indica una docente de la UNEFM de la municipalización Carirubana, L.R

L.R. quien también es ingeniero químico, comenta a Cactus24 que durante el programa “Universidad en Casa” hubo mucha deficiencia tanto en el desempeño docente y estudiante por la carencia de internet.

Agregó que se evidenciaron debilidades de los universitarios a la hora de entrega de actividades.

“A la hora defender el trabajo te das cuenta que el estudiante no tiene el conocimiento de lo que hizo, no presenta argumentos sólidos y propios de su trabajo, y eso está muy mal, estamos formando profesionales para la sociedad, eso es preocupante que el país se llene de mediocres”, sostiene la profesora universitaria.

También expresa que debido a la deficiencia de conocimiento y aprendizaje de los recientes egresados a bachilleres, sería una situación difícil para ellos, pues asegura L.R que debido «la pereza mental» y la «mala costumbre de los padres» en hacerles las obligaciones académicas durante el bachillerato, afectaría su desempeño estudiantil en la universidad: «es una generación que está viciada y eso aumentaría más deserción universitaria si papá o mamá no estudia por ellos».

