Cantante de rock orina en la cara de un fan durante concierto en vivo

Durante el primer día de la edición 2021 del festival Welcome to Rockville, Sophia Urista, vocalista de la banda Brass Against, orinó en el rostro de un fan.

«Necesito mear y no puedo llegar al baño, así que haremos un show de esto», dijo la cantante de 36 años a los asistentes, segundos después de señalar a un sujeto, al que le dijo: «Lo subiremos al escenario y orinaré a este hijo de…».

El hecho ocurrió el pasado jueves 11 de noviembre mientras Brass Against tocaba un cover de «Wake Up», canción original de Rage Against the Machine. Ese mismo día se presentaron agrupaciones como Slipknot, Stone Temple Pilots y Cypress Hill en el festival de rock.

En el video que se ha hecho viral en redes sociales se observa a un hombre corpulento con una lata de cerveza pegada en la cabeza subir al escenario y acostarse en el suelo. En ese momento, la cantante Sophia Urista se baja los pantalones y lo orina en la cara, provocando los gritos y la sorpresa de los fanáticos.

Banda se disculpa

Tras lo ocurrido en el festival, el grupo en cuestión emitió un comunicado en sus redes sociales disculpándose por las polémicas acciones realizadas por su vocalista.

«La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por esa noche, Daytona», publicó Brass Againstm según El Heraldo.

