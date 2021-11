Venezolana fue apuñalada por su expareja con un destornillador en Ecuador

Anuncios Google

La venezolana Ana Karina Guedez de 24 años de edad fue apuñalada con un destornillador por su expareja. Los hechos ocurrieron en Ecuador, la joven logró sobrevivir después de recibir 15 puñaladas en distintas partes de su cuerpo, ahora teme por su vida.

El agresor fue identificado como Carlos José Arrieche Orellana. Carlos y Ana Karina mantuvieron una relación de más de 10 años, emigraron juntos a Ecuador pero al establecerse allá Ana Karina decidió poner fin a la relación. En ese momento Carlos Arrieche regresó a Venezuela, pero hace pocos día volvió a Ecuador para vengarse de su ex.

La joven vive con su hermano en Lacatunga, en donde sufrió la agresión en su hogar. De acuerdo a lo explicado a Caraota Digital, su expareja, se escondió en su hogar y la esperó para intentar asesinarla.

“Saltó la pared de donde vivo y se escondió en la azotea. Cuando me despierto en la mañana salgo, que me baño, salgo al frente de la casa donde vivo a recoger unas medias. Él me agarró por la espalda y me empezó a clavar un destornillador”, explicó Guedez

Según Ana Karina, Carlos le repetía que la quería matar. Quien logró salvarla del agresor fue su hermano quien estaba en la casa y escuchó los gritos de auxilio.

La policía ecuatoriana capturó a Carlos Arrieche pocas horas después del hecho, sin embargo Ana Karina contó que fue puesto en libertad ya que las autoridades consideraron que las heridas no fueron graves, aunque uno de sus pulmones resultó perforado en el hecho.

“Él se había ido a Venezuela hace tres meses. Él viajó de Venezuela para acá el domingo, tardó cuatro días en llegar aquí y resulta que no le dijo a nadie. Él le dijo a la mama que se iba a trabajar a Acarigua (estado Portuguesa)”, agregó Guedez.

Guedez reconoció que “teme por su vida”, dado que cree que Arrieche podría volver a intentar quitarle la vida. “Me dijo que si la conté esta vez, la otra no la voy a volver a contar. Temo por mi vida y la de mi hijo que está en Venezuela”, sentenció.

Cactus24/10-11-2021