Aseguran que “El Juego del Calamar” es copia de una película japonesa

Anuncios Google

La serie surcoreana de Netflix “El Juego del Calamar”, también conocida como “Squid Game», donde personas con problemas económicos participan en juegos mortales para ganar un gran premio en efectivo, es probablemente el drama más visto del momento.

Sin embargo, el director del programa, Hwang Donghyuk, ha sido acusado de plagiar la película japonesa de 2014 “As The Gods Will”, que sigue una trama similar, excepto que los participantes son estudiantes de secundaria.

Blom

El director de 50 años ha negado las acusaciones, diciendo que «no hay conexión» entre los dos programas y que se trazaron paralelos solo por lo similar que fue el primer juego de Squid Game y el de la película.

El director de la serie no dudó en aclarar que esta obra fue escrita alrededor de los años 2008 y 2009. A su vez, Hwang Dong-hyuk agregó que otra influencia e inspiración fue el manga homónimo publicado en 2011. Así, las similitudes, por más obvias que parezcan, habrían sido solo una casualidad o significarían que el producto plagiado fue “El Juego del Calamar” y no al revés.

“Comencé a planificar (Squid Game) en 2008 y comencé a escribir el guión en 2009. Las similitudes que se señalaron son pura coincidencia y no hay copia de ninguna de las partes. No quiero (reclamar la propiedad de) la historia, pero si tengo que decirlo, diré que lo hice “antes de As The Gods Will)».

Los internautas han señalado que Squid Game y la película As The Gods Will comparten muchas escenas similares, e incluso acusan a Squid Game de ser una copia completa de la película japonesa.

Cactus24/27-09-2021