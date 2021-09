Vuelve ABBA: la leyenda del pop sueco anuncia nuevo disco y show de hologramas

Anuncios Google

El supergrupo de pop sueco ABBA se ha reunido para lanzar su primer nuevo álbum en cuatro décadas y ofrecerá un concierto vía web en Londres el próximo año, anunció hoy la banda en una transmisión en vivo por Youtube.

ABBA, una de las bandas más exitosas de la historia con más de 385 millones de discos vendidos, lanzará el álbum titulado «Voyage» el 5 de noviembre, con dos nuevas canciones que hicieron debut el jueves.

El grupo, conocido por una serie de éxitos de los años 70′ y principios de los 80′ como «Waterloo», «Dancing Queen» y «Take A Chance On Me», se separó en 1982.

La expectativa por su regreso comenzó hace varios años, pero se exacerbó hace unos días, cuando el grupo difundió un mensaje en sus redes sociales invitando a sus seguidores a un nuevo “viaje”, con fecha del 2 de septiembre de 2021. También publicaron misteriosos vídeos, que incluyen una versión a piano de Dancing Queen, y prometieron un “histórico livestream” y nueva información en la página ABBA Voyage.

El nuevo álbum es toda una sorpresa, a pesar de que desde 2018 se supo que el grupo había regresado al estudio para grabar dos canciones inéditas. El proyecto, sin embargo, se creció. “Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum“, explicaron Björn Ulvaeus y Benny Andersson en la transmisión de esta mañana, que fue seguida por los fanáticos de la banda en todo el mundo. Allí incluso dejaron escuchar por primera vez uno de los nuevos temas: I Still Have Faith in You.

Conciertos con hologramas

Pero además del disco, que saldrá el 5 de noviembre, la banda también regresa a los escenarios. No de la forma tradicional, que muchos estaban esperando, sino a través de hologramas (ellos los llaman Abba-tares), que cantarán en una serie de espectáculos éxitos como Dancing Queen, Money, Money, Money o Waterloo. Esos hologramas mostraran a los cuatro cantantes (ahora en sus setentas) cuando eran jóvenes.

El espectáculo, llamado ABBA Voyage tendrá que esperar hasta mayo de 2022 por cuestiones de la pandemia, pero valdrá la pena: serán ocho presentaciones semanales en un teatro de 3.000 plazas, construido especialmente para la ocasión en Londres, que irán hasta 2025.

