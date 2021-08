Un hombre es alcanzado por un rayo dentro de su casa, mientras jugaba videojuegos

Anuncios Google

La inusual situación aconteció en el condado Robertson, en Tennessee, Estados Unidos. Según el reporte, un hombre recibió una aparente descarga por medio del control de su consola después de que un rayo cayera cerca de su hogar, consecuencia de la tormenta que esa noche se desenvolvía.

La llamada a los servicios de emergencia del condado Robertson se recibió alrededor de las 9:15 pm, contó Jorsh Rice, subdirector de los servicios médicos, al canal de televisión News 2. En ella se reportó que un hombre había sido alcanzado por un rayo en Greenbrier, y cuando el personal llegó a la escena se determinó que el rayo cayó sobre la casa o muy cerca, y eso permitió que el hombre fuera alcanzado con una descarga a través de su control de videojuegos.

Sin embargo, a pesar de lo peligroso que suena la situación, el hombre no recibió ningún daño. El personal de salud realizó una revisión general de hombre, pero no encontró heridas, por lo cual no fue necesario su transporte al hospital, reportó Rice.

Los casos de descargas de rayos a jugadores son muy extraños, sin duda alguna, pero para nada desconocidos. Mientras el propio Luke Plukett de Kotaku reporta que vivió una situación similar cuando era niño, la jugadora profesional de Rocket League Karma reportó el año pasado que sufrió una descarga a través de su control de PS4 y resultó con quemaduras en las manos. Afortunadamente las heridas no fueron graves y sanaron rápido. Junto con el susto, el control de PS4 resultó completamente quemado.

