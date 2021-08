«Debí haberme puesto la maldita vacuna», dijo hombre que luego murió a causa del COVID

Anuncios Google

Un hombre de Las Vegas que contrajo COVID-19 mientras estaba de vacaciones le envió un mensaje de texto a su prometida desde el hospital: «Debería haberme puesto la maldita vacuna», le dijo a 8 News Now.

Michael Freedy, de 39 años, padre de cinco hijos, y su prometida, Jessica du Preez, viajaron con su familia a San Diego a mediados de julio.

Blom

Cuando Freedy regresó a casa, desarrolló una erupción cutánea dolorosa, compartió du Preez.

«Tenía escalofríos, no podía comer, no podía ponerse cómodo, no podía dormir», dijo du Preez. «Todos los síntomas de la intoxicación solar».

Más tarde dio positivo por coronavirus y desarrolló dificultad para respirar con neumonía en ambos pulmones.

“Oh mi Dios. Esto es terrible ”, le envió Freedy a du Preez en un mensaje de texto desde el hospital. «Debería haberme puesto la maldita vacuna».

«Fui a la UCI esa noche para verlo después de recibir una de las peores actualizaciones de llamadas telefónicas», escribió du Preez en una publicación de GoFundMe. “La enfermera me dijo que me pusiera en contacto con los familiares más cercanos y que me llevara todas sus pertenencias a casa”.

.

Mike Freedy (Jessica du Preez/KLAS)

Du Preez dijo que Freedy murió en el hospital el jueves por la mañana.

“Simplemente estábamos esperando, y ahora pensar que si nos hubiéramos puesto la inyección una semana antes o un mes antes, cuando uno de nuestros trabajos tenía una cuestión de vacunación, él todavía podría estar aquí”, nos dijo.

Tanto du Preez como su hijo mayor recibieron la primera dosis de la vacuna cuando Freedy ingresó en el hospital, dijo. Ella compartió que nunca tuvo la intención de no vacunarse, solo quería esperar alrededor de un año para ver los efectos a largo plazo de la vacuna.

Los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que cualquier efecto a largo plazo de la vacuna aparecería dentro de los primeros dos meses después de la vacunación. Continúan enfatizando la importancia de la vacunación.

Du Preez espera que la historia de su familia impulse a otros a tomar el virus en serio y evitar una tragedia similar.

Cactus24/03-08-2021