Se ahorcó el GNB que torturó al joven con una bolsa plástica

En los calabozos del Destacamento 121 de la GNB en Barquisimeto, fue encontrado muerto el sargento retirado GNB, Yesim Linarez, detenido este miércoles por torturas y trato cruel contra un joven en Urdaneta, estado Lara.

Según reporte policial, Linarez se ahorcó con una sábana en la celda.

Yesim Linarez fue detenido luego que circulara por redes sociales un video que lo mostraba asfixiando con una bolsa plástica a un joven a quien responsabilizaba de robarle un radio reproductor y otras pertenencias.

La esposa del funcionario identificada como Luz Celeste Almao Carrera, también fue aprehendida por actuar como cómplice al grabar el hecho con un teléfono.

Ambos serían imputados por los delitos de Tortura, Privación ilegítima de libertad, Uso de niño para delinquir, Apología al delito y Agavillamiento, escribió el fiscal Saab.

Habló la víctima:

Hermis José Rivero Álvarez contó en un video cómo el sargento lo golpeó y trató de asfixiarlo colocándole una bolsa plástica en la cabeza.

“Él me dice: ‘Tú eres un maldito ladrón, tú has ido preso’. Y la señora todavía estaba grabando. Yo le dije: ‘Le voy a hablar claro, con mi verdad, yo sí fui mala conducta, pero en mis viejos tiempos’. No entiendo por qué me están culpando de una cosa que yo no hice”, relató Rivero.

Y me dijo: ‘Tú eres un ladrón y te voy a matar’. Yo le dije que no entendía por qué me quería tratar así, yo tengo una niña pequeña, tengo a mi mamá, ya mi mamá sufrió cuando estuve en la cárcel. Pero él comenzó a golpearme”, detalló el joven en video.

