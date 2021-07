El inusual pago de un abuelito por una cirugía de próstata

Anuncios Google

Un hombre que será operado de emergencia de la próstata de forma gratuita, pues no tenía el dinero suficiente para costear la cirugía, dio como forma de pago dos gallinas al médico que le hará la intervención. El caso se volvió viral en redes sociales, pues ha provocado que se recuerde la importancia del agradecimiento.

Blom

El caso se hizo viral en Tarija, Bolivia, gracias al detalle que tuvo el abuelito hacia Álvaro Ramallo –el médico que realizará la intervención–.

Fue el periodista Orlin Martinez de TVC, quien dio a conocer esta historia en las redes sociales. Así la describió: “Abuelito agradece a doctor con dos gallinas por realizarle la operación gratis. Un médico de Tarija, Bolivia, aceptó dos gallinas como ‘pago’ por una operación de próstata que va a realizar a un adulto mayor de escasos recursos”, comunicó el periodista. Asimismo, el médico comentó en Facebook el pasado 24 de julio, que el abuelito le llevó las dos gallinas para agradecerle su atención, algo que lo tomó por sorpesa.

“Sacó de regalo dos gallinas para retribuirme la atención. Esto me emocionó y conmovió mucho”, contó el médico. Explicó que este caso le recordó cómo era la forma en la que pagaban estos servicios las personas que no tenían suficiente dinero para costear algo sobre su salud.

“Muy emocionado y feliz anoche, este abuelito no tenía dinero para operarse de la próstata, a lo que respondí que lo vamos a operar la fundación Dr. José Ramallo Guillén, tal mi asombro cuando saca de regalo 2 gallinas para retribuirme la atención, esto me emocionó y me conmovió mucho y desde el cielo querido papito sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla, la más agradecida, solo puedo seguir agradeciendo a Dios”, escribió.

Ante este conmovedor intercambio y muestra de agradecimiento, el médico recibió múltiples muestras de reconocimiento.