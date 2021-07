Habló el joven torturado por el sargento (r) de la GNB (VIDEO)

Anuncios Google

Hermis José Rivero Álvarez contó en un video cómo un sargento retirado de la GNB, lo torturó y amenazó con matarlo mientras lo acusaba de robar un radio reproductor y otras pertenencias.

Rivero denunció el hecho formalmente ante el Ministerio Público del estado Lara este miércoles, tres días después de que casi muere a manos del militar retirado Yesim Linarez. La agresión quedó registrada en un video hecho por la esposa del victimario, Luz Celeste Almao Carrera, quien fue detenida junto con él.

“Él me dice: ‘Tú eres un maldito ladrón, tú has ido preso’. Y la señora todavía estaba grabando. Yo le dije: ‘Le voy a hablar claro, con mi verdad, yo sí fui mala conducta, pero en mis viejos tiempos’. No entiendo por qué me están culpando de una cosa que yo no hice”, relató Rivero.

Y me dijo: ‘Tú eres un ladrón y te voy a matar’. Yo le dije que no entendía por qué me quería tratar así, yo tengo una niña pequeña, tengo a mi mamá, ya mi mamá sufrió cuando estuve en la cárcel. Pero él comenzó a golpearme”, continúa el joven.

“Pensé: me mató, ¿qué voy a hacer? Me puso la bolsa de plástico”, agregó.

El fiscal general Tarek William Saab, informó este miércoles que el sargento retirado de la GNB identificado como Yesim Linarez y su esposa Luz Celeste Almao Carrera, fueron detenidos y serán presentados ante el Ministerio público bajo los delitos de Tortura, Privación ilegítima de libertad, Uso de niño para delinquir, Apología al delito y Agavillamiento./El Nacional.

#28Julio | #Lara Hernis Rivero, quien fue víctima de presuntas torturas por parte del Sgto. (GN) Yesin Linárez denunció en la Fiscalía Superior del MP las agresiones de las cuales fue víctima, según video que circula donde aparece en el piso, golpeado y con una bolsa en la cabeza pic.twitter.com/LIqA6oI9jj — Yelitza Figueroa Rivas (@YelitzaFigueroa) July 28, 2021

