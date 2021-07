The Witcher lanza el primer tráiler de su segunda temporada

Anuncios Google

Netflix anunció la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de The Witcher, el 17 de diciembre, y ahora nos deleita con un tráiler donde vemos acción y mucha interacción entre los personajes principales, Geralt De Rivia y Ciri.

Henry Cavill, conocido por dar vida a Superman en el DC Extended Universe (DCEU) es quien interpreta a Geralt, y obtuvo el papel poco después de declarar públicamente que le interesaba pues era fanático de los videojuegos de The Witcher y de los libros. Cuando se dio a conocer la noticia los fans tuvieron una respuesta positiva. Además de Cavill, en el reparto tenemos a Freya Allan como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, y Anna Shaffer como Triss Merigold, entre otros.

Paralelo a la segunda temporada de The Witcher, Netflix está trabajando en una serie precuela llamada The Witcher: Blood Origin, que contará el origen de esta clase de cazadores de monstruos con poderes mágicos.

El nuevo tráiler promete que la aventura seguirá siendo tan emocionante como lo fue la primera temporada, y suponemos que no decepcionará a los fans.

The Witcher está basada en las novelas de Andrzej Sapkowski , escritor polaco cuya popularidad aumentó considerablemente gracias a los videojuegos de la empresa polaca CD Projekt, y después con la serie de Netflix The Witcher. Los videojuegos fueron muy exitosos y aclamados y la saga está conformada por The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) y The Witcher 3: Wild Hunt (2015).

La saga se enfoca en Geralt De Rivia, miembro de los cazademonios conocidos como Witcher, que utilizan sus poderes para enfrentarse todo tipo de monstruos, pero son marginados por la sociedad al mismo tiempo.

Cactus24 (10-07-2021)