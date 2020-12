Margareth Rebolledo es caraqueña, venezolanísima, emprendedora y periodista. Tiene ya cinco años en Bogotá, Colombia y como todos los migrantes, independiente de su nacionalidad, ha “hecho de todo” para construir su sueño.

«Uno llega y uno no tiene en la frente un letrero que dice “Soy periodista”. Recuerdo que llegué un 18 de enero y jamás he olvidado ese día. No es fácil dejar treinta años en Venezuela», afirma.

Esta venezolana califica ese día como “un nuevo nacimiento” lleno de altas y bajas. “Aquí comencé haciendo ponqués y tortas que ofrecía parada en los parques. También trabajé en una tienda de ropas y en una empresa telefónica”, comenta.

Rebolledo dice con una amplia sonrisa en su rostro que jamás imaginó hacer algo diferente para lo que se había preparado, pero tocó y recomienda a otros: “uno tiene que quitarse ese chip de lo que yo soy para echarle piernas a la nación que acogiste como tu nuevo hogar y a dejar el nombre de Venezuela bien en grand,e haciendo lo que te permita sobrevivir en principio”.

«No fue fácil, muchas veces me tiraron la puerta en la cara, pero todo trabajo dignifica», recuerda.

Margareth actualmente ejerce su profesión de periodista en un canal de televisión colombiano y se siente muy bendecida por tener la oportunidad se seguir desarrollándose como profesional de la comunicación. Aun así, inquieta como es, inició recientemente su propio emprendimiento: Renacer MR.

-¿Qué significa y cómo nace Renacer MR?

_Renacer es una tienda virtual que ofrece blusas. Su slogan es “despierta tu fuerza interior y renace con cada pieza hecha con amor”.

Nos explica a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que combinó el periodismo (herramientas de redacción, titulares, contenidos ) con la moda. «A mí siempre me ha encantado la moda y desde niña tenía esa iniciativa de combinar colores y seguir blogueras que se dedican a esto, por eso mientras padecí Covid-19 pensé mucho».

En esta parte de la entrevista Margareth se transforma, pasa de la sonrisa a la reflexión: «Esta enfermedad me permitió ver mi interior, me sentí sola y en ese aislamiento comencé a valorar lo verdaderamente importante. No es fácil pensar que esta pandemia ha acabado con la vida de muchas personas y Dios, sin duda, me ofreció está nueva oportunidad».

Con la fuerza de la emoción que significa para ella llevar adelante un emprendimiento que tiene en mente y corazón desde niña, Margaret nos explica: Renacer tiene como diseño un Ave fénix (en la mitología griega, el fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor) que para mí es muy importante porque se trata de una nueva oportunidad y es eso precisamente lo que quiero mostrar al mundo en cada pieza.

«Para mí la inspiración es una mujer como tú, como yo, guerrera, madre, esposa, amiga que pueda ir al trabajo , sentarse a tomar un café o asistir a una reunión con prendas versátiles y cómodas», asegura.

Esta idea de Margareth cuenta con el apoyo de otros talentos: sus hermanos Mauricio Rebolledo,creador del logo de Renacer, Mauren Rebolledo quien como Community Manager maneja la comunidad de IG y Virginia Galindo, la confeccionista que convierte en prendas y magia las ideas de Rebolledo.

«Mi proyecto es de oportunidades para quienes tenemos los ojos abiertos en vez de estar quejándonos todo el tiempo».

¿Mi consejo? Se pregunta y responde: “Hay que emprender en lo que quieras ( sea en moda, panadería…) así sea con miedo y sobre todo saber que la línea al éxito no es recta, que te vas a estresar pero debes tener constancia».

A Margareth Rebolledo puedes seguirla en su cuenta en IG @renacermr.

