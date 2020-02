La ministra para los Servicios Penintenciarios, Iris Varela, señaló que los delitos cometidos por Juan Guaidó y quienes lo acompañan “ameritan un castigo ejemplar”. Además, propuso que el diputado pague la pena máxima o una mayor de cárcel por pedir sanciones contra la Patria.

En entrevista transmitida por Venezolana de Televisión (VTV) la ministra señaló que “no basta la pena máxima que son 30 años de cárcel para una persona que haga lo que ha hecho Guaidó y su combo”.

Agregó que el diputado “es un perro muerto”.

“Para quienes dirigimos este país con trabajo todos los días, Guaidó es un perro muerto y nosotros no vamos a patear a un perro muerto. Lo que él ha hecho amerita un castigo ejemplar, no solo para él sino para quienes lo han acompañado, no puede quedar impune un delito tan grave como pedir sanciones y que a través de esa petición aquí no se puedan pedir medicinas ni podamos tener acceso a ciertas cosas básicas”, dijo.

Indicó que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se pudiera crear una Ley Constitucional para ampliar la pena máxima de cárcel. //VTV

Cactus24 (04-02-2020)