Daniel Pérez Mora desde Caracas, Venezuela todos los días da gracias a Dios por un nuevo amanecer. Desde hace cinco años le da forma a una idea que sembró su madre en él desde que estaba pequeño.

«Recuerdo que mi mamá siempre nos inculcó ese amor por la cultura. Cuando era niño recuerdo (que) me llevaba a los museos para conocer un poco del arte y sus cualidades, y de hecho siempre me encantó la música», relata.

A Daniel se le nota hasta en los poros su pasión por la música y todo lo que tenga que ver con este arte. “Soy amante de la música y de todos los géneros y ahora soy el primo cinético, así me llaman cariñosamente”, confiesa a Venezolanos Que Inspiran de Cactus24 Noticias.

“Tengo unos 4 0 5 años inventando obras de arte que mezclen eso vibrante de la música y el arte por eso se llama mi colección Vibrasline”, explica.

-¿Cómo surge y cuándo decides darle vida a este proyecto?

__Todo empieza en Argentina. Yo tuve que cerrar mis negocios aquí en Venezuela dada la crítica situación que todos sabemos, y decidí empezar allá pero no me fue bien, por lo que me regresé. Ya aquí en Caracas un amigo que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el arte me ofreció trabajo y lo acepté.

Daniel se sumerge en el tiempo y nos trae al presente todo lo que aprendió durante ese empleo y más: “Yo sugería, según mi criterio, lo que me parecía. Por ejemplo recomendaba un color, le daba forma a una idea. Me sentí muy involucrado en el trabajo hasta que un día me senté en la computadora y comencé a diseñar, a crear mis propias maquetas, en fin, a darle rienda suelta a mi imaginación».

-¿Una vez que tuviste tus diseños que hiciste?

__Bueno, se los mostré a mi familia y amigos que me decían “¡guao! ¿eso lo haces tú?» y yo contestaba que sí. Ellos fueron mis primeros clientes.

Daniel Pérez Mora dejó atrás las guerras de minitecas, las producciones en varios grupos musicales, incluido uno de su propia creación “Golpe Bajo”, para darle rienda suelta a este nuevo proyecto que, como él mismo dice, “es perfecto para mí porque llena todas mis energías”.

«Cuando a mí se me mete una idea en la cabeza no descanso hasta lograrlo», nos dice convencido este comerciante, artista plástico y músico.

-Un mensaje que quieras enviarle a todos los venezolanos y no venezolanos en el mundo:

___Les dejo mis mejores vibras y le pido a Dios que nos ayude en esta situación que estamos viviendo todos.

«Vamos a salir adelante», dice convencido.

A Daniel Pérez Mora puedes ubicarlo en su cuenta de IG @elcinetico_danielperezmora.

El video en resumen puedes verlo en mi cuenta de IG @yasminvelasco1 y completo en mi canal de @YouTube Yasmin Velasco. ¡Apoya lo nuestro!

