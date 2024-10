Venganza creativa| Mandó a deportar a su novio por infiel: Lo engañó con un viaje a Six Flags

En los últimos días se conoció una curiosa historia a través de Tiktok en el que una mujer mexicana, que vive en Estados Unidos, relató cómo mandó a deportar a su novio, quien vivía en esta parte del continente sin documentos, luego de enterarse de una infidelidad.

En medio del dolor por la infidelidad la mujer decidió vengarse. Para ello, ideó todo un plan en el que buscaba invitar a su pareja a un parque de diversiones muy conocido y, en vez de ir a este lugar, trasladarlo hasta la frontera para devolverlo a su país, pues ella misma lo había traído desde Estados Unidos.

La joven, quien contaba con sus documentos migratorios en orden y podía regresar a Estados Unidos sin inconvenientes, le propuso a su pareja que viajaran a San Antonio para visitar el parque de diversiones Six Flags al día siguiente, aprovechando su día libre. Decidió salir por la noche para llegar temprano, ofreciéndose a conducir para asegurarse de que él no notara que en realidad se dirigían a Laredo, en vez de San Antonio.

Ya en el lugar, el hombre le reclamó por lo que había hecho, a lo que ella no le prestó atención y solo permitió que el sujeto se bajara del auto y fuera regresado a su país natal:

“Le dije: no, pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú y que ella te traiga, no sé, pero, pues a mí no me vas a utilizar”, agregó la mujer.

Aunque el hecho levantó polémica en la red social, muchas personas la felicitaron por sus actos, pues consideran que el hombre se quería aprovechar de ella y de sus sentimientos para conseguir los papeles legales en Estados Unidos.

“No conozco bien la historia de los 2, pero si lo llevaste, deduzco que lo ayudaste a tener una vida mejor, y si no la supo valorar, fue lo justo, se ve cruel, pero justo…”, dijo uno de los usuarios en el video original, revela El Pulzo.

Cactus24 22-10-2024

