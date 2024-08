Termina el rodaje de «Superman» de James Gunn

Después de muchas semanas de trabajo, Superman ha completado su rodaje y se mete de lleno en la fase de posproducción con vistas a su estreno en verano de 2025.

La película presentará a la nueva iteración del Último Hijo de Krypton, encarnada por David Corenswet, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor o Wendell Pierce como Perry White, entre otros.

Superman ha filmado escenas en diferentes localizaciones, como Cleveland, de donde surgieron un montón de fotografías que nos permitieron obtener un mejor vistazo del traje que lucirá David Corenswet, así como de personajes como Lex Luthor, Lois Lane o Mister Terrific.

También se ha filmado en Noruega, donde se sacó la foto que James Gunn ha utilizado para acompañar el mensaje con el que da por concluido el rodaje de Superman, a falta de cualquier escena adicional o reshoots que puedan ser necesarios.

El director ha compartido dicha foto con un mensaje sobre la amabilidad generalizada que ha acompañado a la producción de Superman:

«Y eso es todo. Dios bendiga a nuestro elenco y equipo, cuyo compromiso, creatividad y trabajo duro han dado vida a este proyecto. Me propuse hacer una película sobre un buen hombre en un mundo que no siempre es bueno. Y la bondad, amabilidad y amor que he encontrado a diario en el set me han inspirado e impulsado a seguir adelante cuando me sentía demasiado agotada para seguir».

Superman completa su producción con dosis de ironía, pues el mismo día ha dado comienzo el rodaje de Los 4 Fantásticos de Marvel Studios, película con la que se batirá en cines en julio de 2025 si no hay cambios. Ambos largometrajes se estrenan con escasas dos semanas de diferencia.

Será el 11 de julio de 2025 cuando Superman aterrice a lo superhéroe en los cines de todo el mundo para iniciar la aventura del nuevo Universo DC en las salas de cine.

Cactus24 31-07-2024

