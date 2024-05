Critican en las redes a Nelly Furtado y sus fans la defienden: Mujeres hablando pestes, mejor enfóquense en embellecer su cerebro y corazón

Después de 10 años de ausencia, la cantante canadiense Nelly Furtado, regresó a los escenarios mexicanos y se presentó en el segundo día del Festival Emblema 2024.

El sábado pasado, la cantante inició su presentación con sus éxitos de los años dos mil, como ‘Say It Right’ y ‘Maneater’, seguidas de sus éxitos ‘Turn Of The Light’ y ‘I’m Like a Bird’, con las que prendió al público presente.

A pesar de que la presentación de la cantante de 45 años, dejó a la audiencia con un gran sabor de boca, este martes el nombre de la canadiense se ha convertido en tendencia porque usuarios han criticado su cuerpo, lanzando duros comentarios.

Cuando vayan a dar un show, procuren que no se les note la panzanocha, se ve TERRIBLE. pic.twitter.com/6xxUdbo1kF — ᴰᵉ ˡᵉʲᵒˢ ᵇʳᶦˡˡᵃ ᵐᶦ ᵇˡᶦⁿᵍ ᵇˡᶦⁿᵍ (@edaliqi_) May 21, 2024

Sin embargo, los fans de Nelly han sacado las uñas y la han defendido con halagos hacia su aspecto.

Mujeres hablando pestes del cuerpo de Nelly Furtado 😒, mejor enfóquense en embellecer su cerebro y corazón.



Mami Nelly está divina, mejor que nunca 🤤 y no soportan. pic.twitter.com/0hPTOp3MAR — Perra de rave (@EquisDeXimena) May 22, 2024

Nelly Furtado… mejor que nunca pic.twitter.com/1VemQ9CqCE — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) May 22, 2024

Si usted es de las personas que critican la actual apariencia de Nelly Furtado, procure por lo menos verse mejor que ella 👇🏻 pic.twitter.com/u8aUlv1nA6 — Barba Negra (@Barba_Negra_pj) May 21, 2024

Todos los que critican a Nelly Furtado por gorda, fea, panzona, vieja, etc, qué tal si suben su foto y comentamos?

Me imagino son unos-unas adonis y por eso pueden darle durísimo. pic.twitter.com/Z96LlvuFax — Niky Lujan (@nikylujan) May 22, 2024

Cactus24// 22-05-2024

