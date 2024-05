Canciller Gil dice que levantamiento de sanciones de la UE a funcionarios electorales es una acción «engañosa»

El canciller de la República, Iván Gil, criticó a la Unión Europea (UE) por haber levantado sanciones solo contra algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una acción que el funcionario calificó de «engañosa».

«De manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral, para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio, y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición», expresó el canciller venezolano durante su intervención en la segunda reunión del Grupo de Amigos de la Carta de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Caracas.

Más temprano, la UE decidió levantar temporalmente las sanciones contra el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y los exfuncionarios Socorro Hernández, Xavier Moreno y Leonardo Morales, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio. No obstante, el bloque prorrogó hasta enero de 2025 el resto de las sanciones contra Venezuela.

Al respecto, Gil consideró que la UE continúa agrediendo la soberanía de su país.

«El Estado venezolano es un solo Estado, no se puede fragmentar, no se puede decir: ‘sanciono a estos funcionarios y a estos no, por la misma razón’, simplemente por enviar una señal de decir al mundo: la Unión Europea ahora es un bloque que se plegó al derecho internacional. Las sanciones simplemente no deben existir, son ilegales e ilegítimas», comentó.

En noviembre de 2023, el Consejo de la UE resolvió prolongar hasta mayo de este año las sanciones a Caracas y declaró «estar dispuesto a relajar o suspender bajo determinadas condiciones las restricciones impuestas a esa nación latinoamericana».

En 2017, la UE impuso un primer paquete de sanciones contra Venezuela, el cual incluye un embargo a la venta de armamento y materiales conexos, susceptibles de emplearse con fines de represión interna.

La lista también incluía la congelación de activos e impedir la entrada a territorio de la UE a algunos ciudadanos venezolanos.

13-05-24

