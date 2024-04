Carlos Baute dice adiós a los escenarios

Luego de más de 30 años de carrera artística, el venezolano, Carlos Baute anunció con lágrimas en los ojos, su retiro de la música, la información fue dada durante una entrevista en el podcast “Kapra Diner”.

“Es mi despedida, me retiro. Hay muchos cantantes que me da rabia que lo digan, pero en mi caso es real. Llevo más de 30 años, pero como solista 30, no lo había dicho, porque tengo un concierto en España el 5 de junio, pero me retiro“, narró el interprete de “Colgando en Tus Manos”.

De igual manera, destacó que tomar la decisión ha sido difícil, sin embargo la necesidad de pasar más tiempo junto a su familia lo llevó a dar el salto al retiro.

Carlos Baute anuncia su retirada definitiva de la música. pic.twitter.com/qn2CjZNQXv — 𝖧𝗂𝗎𝗋𝗂𝖼𝗁  (@hiurich) April 26, 2024



De esta manera, Baute deja un legado musical inigualable. Mucha de sus canciones han sido parte de la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo, y su voz seguirá resonando en los corazones de sus fanáticos por siempre.

El cantante inició su carrera musical cerca del año 90, y se ha desarrollado a lo largo de este tiempo entre Venezuela y España.

Cactus24 (29-04-2024)

