Encuestadora Insight : Nicolás Maduro lidera la intención de voto para las presidenciales

De acuerdo al más reciente estudio de la encuestadora Insight del portal contrapunto.com, el presidente Nicolás Maduro, se mantiene como el candidato favorito y ganaría las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

La medición atribuye una ventaja de 36.31 puntos porcentuales al mandatario nacional, quien cuenta con 52.24 % de preferencia; un 16.08 % no sabe o no responde; por su parte, el candidato Edmundo González cuenta con el 15.93 %; Daniel Ceballos con un 5.89 %; Claudio Fermín con 2.80 %; Benjamin Rausseo con 1.97 %; Javier Bertucci 1.85 %; Antonio Ecarri con 1.55 %; José Brito 0.79 %; Luis Eduardo Martínez con 0.47 % y Enrique Márquez con 0.43 %.



De acuerdo a Insight, el chavismo se mantiene como la primera fuerza política del país con un 47 % de respaldo, la oposición con un 19 % seguido de un 15 % que no manifiesta preferencia alguna, mientras que otro 19 % no sabe o no responde.



La encuesta también midió la participación en presidenciales del 28 de julio, 61 % afirmó que participará en el proceso electoral mientras que un 17 % no está seguro aún. Un 6 % asegura que no votará y un 16 % no sabe o no responde.



El estudio, que contó con una muestra de 2600 personas a nivel nacional, se realizó entre el 25 y el 28 de abril del presente año.

Cactus24 (29-04-2024)

