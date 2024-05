Video: Valentina Quintero se disculpa con el pueblo oriental Macuro e internatutas por su lenguaje soez en «Entregrados»

La periodista Valentina Quintero ofreció disculpas a la población de Macuro del estado Sucre, luego que un comentario suyo sobre sus habitantes en el programa Entregrados se viralizara.

Durante su participación Manuel Ángel Redondo le preguntó cuál era el peor sitio que ha visitado; a lo cual ella respondió que Macuro, extendiéndose en una serie de argumentos que generaron fuertes criticas.

«Pido perdón de todo corazón a los habitantes de Macuro, y a los oriundos de Macuro al haberlos ofendido. al haberlos herido en sus sentimientos, contando mi experiencia en este pueblo hace 25 años», expresó Valentina Quintero.

«Yo confieso que yo me empeñe en ir a Macuro, porque bueno quería saber cómo será este pueblo que fue el primero que piso Colón cuando llegó a América y por eso habló de la tierra de gracias», dijo en un video a través de Instagram.

A su vez, agregó: «Soy completamente responsable al haber usado las expresiones que use, me arrepiento muchísimo y quiero decirles que la señora Siriela Mofi, me escribió una carta decentísima y me pidió que, más bien los ayudara a visibilizar las penurias de Macuro que persisten».

Cactus24 19-05-2024

