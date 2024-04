Esposa de Kaká revela por qué lo dejó: “Era demasiado perfecto”

Hace alrededor de diez años, el matrimonio de Caroline Celico y Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido en la industria del fútbol como Kaká, llegó a su fin. Pese a que la pareja sostuvo una relación durante 10 años y, además, tuvieron dos hijos, la cantante y ex pastora evangélica puso fin a la unión amorosa porque, según explicó, ‘era demasiado perfecto’.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, expresó la brasileña durante una entrevista. Sus declaraciones, que aclararon las dudas de una posible infidelidad, causaron polémica en redes sociales.

¿Quién es la nueva pareja de Kaká?



Tras el divorcio, el ex deportista y su ex esposa continuaron con sus vidas: Celico actualmente está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien espera la llegada de su tercer hijo y, un año después de su separación, el deportista inició una nueva relación con la modelo brasileña Carol Dias.

En 2019 Kaká se casó y actualmente tiene dos hijas: Sarah y Esther. “Y me hizo el hombre más feliz de la Tierra. Prometo devolvértelo y hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo, Carol Dias”, expresó el exfutbolista del Real Madrid cuando le pidió matrimonio a su actual esposa.

Cactus24 (13-04-2024)

