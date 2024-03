Pedro Pascal revela cuán importante fue Buffy, la cazavampiros, para su carrera

El 2023 fue uno de los más exitosos en la vida de Pedro Pascal, quien previamente ya era conocido por su participación en series de alto calibre como es el caso de Game of Thrones o The Mandalorian; puesto hace un año, el apuesto actor de origen chileno obtuvo un gran repunte por su participación en la serie de temática post apocalíptica The Last of Us, donde dio vida a ‘Joel’, lo que brindó el apoyo de ‘Papá’ o ‘Padre’, en el medio.

Si bien, en la actualidad ya es normal ver a Pedro Pascal en todas partes, la realidad es que, al igual que muchos famoso, el histrión tuvo un ascenso duro, puesto según sus recientes declaraciones para el show Entertaiment Tonight hubo un tiempo en el que estuvo a punto de caer en la quiebra, al grado en el que tenía menso de 7 dólares en su cuenta del banco, por lo que no podía cubrir muchos gastos y debía vivir al día.



En el medio de todo esto, es que Pascal fue aceptado para tener un papel breve en la serie de finales de los 90 y comienzos de los 2000, Buffy, la cazavampiros, lo que lo ayudó a estabilizarse, puesto según Pedro, su situación financiera era tan grave que estuvo a punto de dejar su sueño de ser estrella de Hollywood: “Tenía menos de 7 dólares en mi cuenta bancaria y un papel apareció y me salvó la vida (…) Es literalmente la razón por la que pude quedarme y no rendirme.”

De acuerdo con algunos reportes, la producción le brindó a Pascal e papel de ‘Eddie’, un estudiante de la UC Sunnydale que aparece en el primer capítulo de la cuarta temporada. Inicialmente, este personaje se haría amigo de ‘Buffy’, pero su amistad llega a su fin cuando se convierte en vampiro, lo que lleva a la protagonista a terminar con su vida. Si bien, la participación de el chileno concluyó rápido, no ocurrió lo mismo con la estrella principal de la mencionada serie Sarah Michelle Gellar.

