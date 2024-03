Una reconocida actriz colombiana vive en situación de calle

María del Pilar Montoya Trujillo, actriz colombiana que hizo parte de la reconocida serie de televisión Padres e Hijos, vive un nuevo drama, pues asegura ser víctima de maltrato.

La intérprete, ahora conocida como Mariluna, vive en las calles debido a problemas con el consumo de sustancias. Pese a que hace algunos años participó en una campaña de rehabilitación de la Secretaría de Integración Social de Bogotá para darle un nuevo rumbo a su vida, María del Pilar Montoya recayó en la drogadicción, detalla el medio Caracol.

Su historia se ha hecho viral en plataformas como Facebook e Instagram, por lo que recientemente una influenciadora llamada Nicole Díaz emprendió su búsqueda y la encontró en la ciudad de Cali.

Allí, la actriz de Padres e Hijos estaba acompañada de un hombre, a quien identificó como Cristian Parra. Este sujeto habría abusado de la mujer en repetidas ocasiones.

“Él me maltrató en un hotel. Me dañó la prótesis de los dientes. Decía que me iba a matar. Me golpeé la espalda y quedé coja por culpa de él. Yo qué iba a saber que él era un monstruo cuando tomaba. No es justo, yo ya he sufrido mucho”, indicó.

En un video posterior, la creadora de contenido le enseñó a Mariluna un mensaje enviado por la Gorda Fabiola. Tras escuchar las palabras de la humorista, la actriz rompió en llanto y agradeció su preocupación y buenos deseos.

Sobre el caso, la influenciadora precisó que a pesar de sus buenas intenciones no logró auxiliar a la actriz de Padres e Hijos, pues esta decidió no continuar con su proceso de rehabilitación.