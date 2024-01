Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por los secretos que reveló

La reputación de Justin Timberlake sufrió un duro golpe a raíz de la publicación de las memorias de su ex Britney Spears, luego que la cantante revelara que se había sometido a un aborto durante su relación sentimental porque Justin le dejó claro que no quería tener hijos.

Hay que recordar que la princesa del pop sostuvo durante años que esperaría hasta el matrimonio para mantener relaciones físicas, pero tras su ruptura, su ex traicionó su confianza y dijo que sí se habían acostado juntos. Y pese a ello, Britney era la mala de la historia a ojos de la opinión pública.

En su particular ajuste de cuentas por escrito con el pasado, Britney contó que Justin le había sido infiel, aunque irónicamente fue él quien grabó una canción hablando de que Britney le había roto el corazón al dejarle por otro hombre. En resumen, el libro no dejaba en demasiado buen lugar a su ex.

A todo eso se sumaba que un par de años atrás Justin había sido sorprendido por los paparazzi en una actitud sospechosamente cariñosa con su compañera de reparto Alisha Wainwright durante una noche de fiesta en Nueva Orleans. Aquellas imágenes, por las que él se disculpó, supusieron una mancha en su matrimonio con Jessica Biel, con quien hasta entonces había formado uno de los matrimonios en apariencia más sólidos de Hollywood.

Britney parece ser consciente de que su ex está saliendo de un mal momento, y no quiere hacer leña del árbol caído ahora que él acaba de retomar su carrera musical. La cantante ha decidido dedicarle un par de cumplidos por Instagram y, de paso, insinuar que no todo lo que ocurrió entre ellos fue tan malo como ella dio a entender en sus memorias.

«Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importan lo siento profundamente…(sic)», ha escrito junto a un vídeo de Justin actuando en uno de los segmentos más populares del late night de Jimmy Fallon, donde el presentador trata de tocar canciones famosas con instrumentos de juguete acompañado de sus invitados.

De paso, la intérprete de ‘Toxic’ ha alabado la nueva canción de su exnovio, ‘Selfish’, así como otro de sus nuevos temas, ‘Sanctified’, que estrenó el fin de semana en ‘Saturday Night Live’.

«También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’ [emoji de rosa] Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Pd: ‘Sanctified’ es….increíble».