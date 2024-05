«Bebé Reno»: apareció la mujer en la que se basa el personaje de la serie y amenaza con demandar a Netflix

La serie “Bebé reno”, que en inglés se titula Baby Reindeer, está siendo uno de los grandes éxitos de Netflix pero generó una fuerte polémica cuando apareció una mujer que asegura que uno de los personajes cruciales de la historia se refiere a ella.



Fiona Harvey , graduada de la Universidad de Aberdeen , ampliamente percibida como la ‘Martha’ de la vida real de la popular serie de Richard Gadd, se está preparando para una confrontación legal con el gigante del streaming. Está considerando la posibilidad de representarse a sí misma y se describe a sí misma como «una abogada muy competente».

Los detectives en línea identificaron a Harvey como el equivalente en la vida real de Martha en ‘Baby Reindeer’ a los pocos días de la llegada del programa a Netflix a principios de este mes, sin tener en cuenta la súplica de Gadd a los fanáticos de no participar en tales actividades.

‘Baby Reindeer’ narra los encuentros personales de Gadd con el acoso y el abuso sexual. Interpreta el papel del aspirante a comediante Donny en la serie que actualmente está captando la atención de la audiencia y desencadenando investigaciones policiales.

La serie desarrolla una narrativa escalofriante que se remonta a una década en la que Gadd se estaba labrando su nombre en la escena de la comedia del Reino Unido con actuaciones como ‘Breaking Gadd’, ‘Waiting for Gaddot’ y ‘Monkey See Monkey Do’. Sin embargo, sin que muchos lo supieran, Gadd se vio envuelto en una pesadilla fuera del escenario en su vida privada, informa el Mirror .

Un ferviente admirador comenzó a acosar implacablemente a Gadd después de su gesto bien intencionado de ofrecer una taza de té gratis durante las horas de trabajo a una mujer llamada Martha en la serie de Netflix, lo que llevó a una terrible experiencia de acoso que puso su vida patas arriba y lo obligó. para afrontar traumas pasados.

A pesar de los intentos de Gadd de mantener confidencial la identidad de su verdadero acosador y de sus peticiones a los fans de que no profundicen en sus datos personales, la ‘verdadera Martha’ ha sido identificada como Fiona Harvey, una mujer escocesa que se mudó a Londres. Harvey, refutando las acusaciones de acoso, supuestamente está considerando emprender acciones legales contra Netflix.

Ahora radicada en Londres después de mudarse desde Escocia, Harvey ha declarado anteriormente que ha recibido «amenazas de muerte como resultado de su programa» y ha condenado la producción de Netflix como «es una grave intrusión en mi privacidad». La semana pasada declaró: «No quiero que la gente sepa dónde vivo, pero no seré silenciada».

En una conversación reciente con el Scottish Sun, Harvey expresó: «Tengo un reclamo contra Netflix porque esto se presenta como parte de una historia real».

Además afirmó: «Soy una abogada muy competente. Tendría que hacerlo yo misma. Soy muy buena. Tengo memoria fotográfica y puedo memorizar archivos enormes. Fui la mejor en mi escuela en todo».



Harvey comentó: «Soy muy atractiva. Él no es Brad Pitt» y agregó: «Hay una actriz gorda que se supone que soy yo. Se le ocurrió este personaje llamado Martha y me puso justo en el marco. Es una «Programa para veintitantos, gente sin vida, sin trabajo, lo que sea. No quiero ser una celebridad».

La licenciada en derecho de la Universidad de Aberdeen, de 58 años, que prefiere permanecer fuera de la vista del público, compartió con el Daily Record la semana pasada que aunque no ha visto «Baby Reindeer», ha visto fragmentos de ella. Ella cuestiona la afirmación de Gadd de haber sido acosada por ella y dice: «Estuve en compañía de Richard Gadd en ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es una grave intrusión en mi privacidad. No lo he visto en 12 años.»

Cactus24 (02-05-2024)

