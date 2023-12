Autoridades judiciales condenaron a un adolescente de 17 años por el intento de asesinato y violación a una de sus maestras en la escuela secundaria Eldorado en Estados Unidos. Increíblemente, cuando su víctima narraba el ataque durante el juicio, él solo sonría.

Según reseñó New York Post la sentencia fue en junio de 2023 por el ataque perpetrado en abril del 2022. Las cámaras de seguridad de la escuela captaron cuando el joven, identificado como Jonathan Martínez García caminaba por el pasillo, pero se regresó al ver que la docente, identificada como Sade, sacó la cabeza asomando por la puerta del salón.

El estudiante regresó por el pasillo hasta el salón y fue allí cuando comenzó a agredirla. Estuvo casi una hora y media encerrado con ella en el aula, golpeándola, asfixiándola y violándola.

El relato de la mujer en el juicio fue escalofriante. Contó que él la golpeaba salvajemente y que ella no podía defenderse. Cuando ya no podía caminar, la arrastraba por un momento perdió consciencia y cuando ella despertó se vio sin su ropa interior. Fue entonces, cuando le preguntó por qué la atacaba, a lo que contestó que lo hacía porque no le agradaban los profesores. Seguidamente, la asfixió hasta que ella perdió el conocimiento.

La docente además dijo que él tiró sobre ella un estante y que se sentaba encima del estante, gritándole que por qué no se moría.

“Desde que ocurrió, no ha habido una sola noche en la que no haya soñado con el ataque… Me despertaba en un lugar y posición nuevos cada vez, sabiendo que él simplemente arrastraría mi cuerpo cojo y casi sin vida a una parte diferente del salón de clases para hacer lo que quisiera hacer con mi cuerpo, mientras yo yacía inconsciente… Me golpeó el cuerpo con tanta fuerza que ya no podía luchar”, manifestó Sade, según publicó New York Post.

El citado medio refiere que a Martínez García lo detuvo la policía ese mismo día en la tarde. Un oficial que escuchó la radio logró identificarlo en la calle, sentado sobre un auto, por lo que inmediatamente procedió a su captura.

Desde entonces, enfrenta el proceso legal por el ataque. Su abogado defensor alega que el estudiante actuó de esa manera por el efecto de una medicina que él toma para el asma. El medicamento es conocido como montelukast y según la defensa, causa drásticos cambios de humor.

El adolescente admitió su culpabilidad y dijo estar arrepentido. Sin embargo, esto no impidió que la jueza Kathleen Delaney lo condenara hasta a 40 años de cárcel.

Cactus24 (12/12/2023).