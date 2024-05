Lara| MP inicia investigación del caso de los niños desaparecidos por «trata infantil» (+Video)

La Fiscalía vigésima del Ministerio Público en el estado Lara, inicia investigación sobre el caso de los niños desaparecidos por presunta ‘trata infantil».

Noticias Barquisimeto, narra que sucedió el pasado 26 de abril tres adolescentes de 12 y 10 años salieron de su casa en el barrio 24 de Julio a reunirse con su primo de 15 años en el sector Los Naranjos, de la comunidad El Tostao, al oeste de Barquisimeto; al pasar las horas y percatarse que los adolescentes no se encontraban en el sector, sus familiares prendieron las alarmas.

Diveana López, madre de los menores de 12 y 10 años, relató en exclusiva a Noticias Barquisimeto, su versión, desde el día que los adolescentes decidieron salir de casa. “Ellos se fueron al sector Los Naranjos a jugar en la cancha y se encontraron con su primo, al pasar las horas y ver que ellos no regresaban pensé que estaban en casa de mi mamá, me llama un conocido del centro y me dijo que los vieron cerca de la calle 17, ahí yo fui rápidamente a buscarlos al centro”

López, continua el relato agregando que ella no sabía que los niños habían decidido salir del estado Lara, “yo me enteré tarde por mi hijo menor de 8 años que ellos (Klyderson, Kenderson y Jorge) tenían pensado irse a Colombia; ese día me dirigí a las autoridades pero me dijeron que tenía que esperar 72 horas para poder activar la búsqueda, pero yo la inicié por mis propios medios, todos esos días estuve buscándolos acá porque yo pensé que unos niños sin plata no podían llegar tan lejos”.

Es así como el lunes 29 de abril, se dirigen a tempranas horas de la mañana a informar a la físcalía 20 del estado Lara, la desaparición de los niños, sin embargo, les recomendaron acercarse al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana División de Investigaciones Penales (CPNB DIP) para concretar la denuncia, “allí nos tomaron la entrevista y habían reportes de unos niños que los tenían en resguardo en Acarigua, nosotras pensamos que eran nuestros hijos y decidimos irnos”, al emprender camino, las madres desesperadas llegaron mediante una ‘cola’ a una de las alcabala, donde pidieron información de sus hijos, pero les dijeron que no se trataba de ellos.

“Como recordé que mi hijo menor dijo que los niños tenían pensado irse a Colombia decidimos agarrar hacia la frontera. Cuando estamos en ‘La Pedrera’ se me acerca un niño y me pregunta si yo estaba buscando a mis hijos, yo le digo que si y el me dice que los vio; también me encontré con otras personas que también alegaron haber estado con ellos y yo vi que cargaban la gorra de mi niño, esas personas dijeron que ellos eran muy pilas y que les habían dicho que si se iban a Colombia iban a ganar mas plata”, contó López en una entrevista por Somos Tv y Noticias Barquisimeto.

Estas personas de las cuales se desconoce la identidad, les comunicaron a las dos madres que, “4 personas se los habían llevado para Valencia, una gorda de cabello amarillo, un flaco, un hombre flaco bajito y una gordita morena, les estaban diciendo que se los iban a llevar para Brasil y que allá iban a tener mejor calidad de vida“, López relata que los sujetos que le dieron información siguieron su rumbo hacía el vecino país y sus declaraciones no fueron tomadas por ninguna autoridad policial, no obstante, ellas lo hicieron por su cuenta y tomaron esta información por su teléfono.

Al conocer esto ellas deciden regresarse a Barquisimeto, donde llegaron el 05 de mayo a tempranas horas de la mañana, “cuando yo llego a mi casa lo primero que hago es entrar al cuarto de mis hijos y oler sus sábanas que aún tenían su olor; yo conversé mucho con Dios y le dije que por favor me ayudara a encontrar a mis hijos, que yo iba a volver a la iglesia, y me quedé ahí acostada. Como a los 10 minutos llega una llamada, yo estaba grabando todas las llamadas porque eso es lo que recomiendan en estos casos, y eran mis hijos, que me dijeron que estaban en Playa Sonrisa”.

Al recibir la llamada ese 5 de mayo Diveana López, manifestó estar eufórica porque ya conocía donde estaban sus hijos, “les pregunté si estaban bien, si estaban juntos y que me esperaran en el lugar que se encontraban que ya los iba a buscar. Después de colgar la llamada, a los minutos me dicen que ya mis niños estaban en resguardo de oficiales del CICPC”.

“Cuando llegué a Valencia mis niños no se encontraban, estaban dando vueltas con los funcionarios del CICPC, allá solo estaba Jorge, y cuando vio a la mamá fue algo triste porque él rechazó a la mamá, pero era porque tenía el cerebro lavado de esas personas y los estaba tapando; él los veía buenos porque les dio alojo, pero en realidad eran malas porque ellos les ofrecieron sustancias ilícitas a los niños”. Contó López.

Relata que las 4 personas que se llevaron a los niños a Valencia tenían pensado sacarlos del país. “La catira segun se había ido a Caracas, para arreglar unos papeles y hacerlos pasar a cada uno por hijos de ellos haciendo que sus apellidos concordaran, quería sacarles un permiso para llevárselos a Brasil. Le sacaron las cejas finitas a los niños, y fueron golpeados, esto lo contaron mis hijos, también me dijeron que les dibujaron un pene en la cara, yo lo que me imaginé es que esta gente estaba grabando uno de estos videos cochinos que tienen por ahí, y pués al sacarlos del país a lo mejor se lo iban a vender a otra persona para sacarle los órganos o para que siguieran haciendo ese tipo de videos”. Resaltó aún con temor la madre de los menores.

“Esa gente se los llevó engañados y le estaban ofreciendo una mejor vida, que les iban a comprar de todo. Los engañaron porque al final lo que hicieron fue maltratarlos, pegarles, dañarlos física y psicológicamente, porque ellos nunca habían visto a personas consumiendo y ahí lo vieron; mis hijos tienen eso en su mente, incluso cada vez que hablo del tema mi hijo se marea y se siente mal”.

Diveana relata que sus hijos no se habían comunicado con anterioridad porque estas personas no se lo permitían, “ellos se sabían mi numero de teléfono. ellos le dieron el número y estas personas hacían como si me estuvieran llamando y les decían ‘su mamá no contesta’, los tenían engañados ahí, al darse cuenta aprovecharon el mejor momento para salir de ahí”.

La madre resalta que los tres niños salieron juntos del lugar donde se encontraban, sin embargo, el mayor decidió devolverse, “después andaban buscando a mis hijos, obviamente no querían que los niños estuvieran sueltos porque ellos tenían el conocimiento de lo que los niños sabían. Menos mal mi hijo me llamó pronto, y le doy gracias a Dios que me llamaron antes que esas personas lo encontraran porque ahí si es verdad que yo no hubiese sabido nada de mis hijos, es una obra de Dios”.

Al parecer tres de estas personas se encuentran detenidas, a pesar que no ha sido confirmado por las autoridades competentes, sin embargo el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto continúa trabajando para obtener mayor información del caso.

Anteriormente se conoció que no era la primera vez que los niños salían sin autorización de un representante, al consultarle esto a Diveana ella afirmó que efectivamente lo había hecho hace 9 meses, “Él ya se había ido para Chichiriviche, pero yo lo encontré a los dos días. Pero esta vez se fueron por sin vergüenzas, para acompañar a su primo hasta Colombia, ‘pero a mitad de camino nos devolvimos, y no sabíamos lo mal que la íbamos a pasar con estas personas’”

Los niños de 12 y 10 años se encuentran escolarazidos, en la Escuela Wohnsiedler, actualmente cursando 5to y 3er grado respectivamente, su madre comenta que asisten regularmente a clases.

Actualmete, Diveana López no cuenta con un empleo, pero está buscando los medios para poder trabajar de forma independiente y estar más al pendiente de sus hijos./Noticias Barquismeto.

