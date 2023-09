Digitel lanza nuevos planes Inteligente Plus con promoción

Digitel lanzó los nuevos planes Inteligente Plus 6GB y 12GB, con los cuales los clientes podrán disfrutar de hasta un 50% de descuento en el precio del Giga. Además, por tiempo limitado, quienes cambien a uno de estos planes recibirán un bono por el mismo contenido del plan, durante un mes.

Ventajas de los nuevos planes Inteligente Plus:

Ofrecen hasta un 50% de descuento en el precio del Giga

Disponibles para todos los clientes de telefonía móvil (nuevos y actuales)

En cualquier modalidad de pago.

Para líneas con SIM y eSIM

Contenido incluido:

GB para navegar.

Min a todas las operadoras nacionales.

SMS a cualquier operadora nacional.

Sin límites de consumos

Compatibles con los Paquetes de Datos, Larga Distancia Internacional y Roaming de Datos.

Bono Plan Inteligente Plus 6GB y 12GB

Las líneas de clientes nuevos o actuales de telefonía móvil que activen o cambien a los nuevos planes Inteligente Plus 6GB o 12GB del 25-09-23 al 18-12-23 (ambos días inclusive), reciben un bono por el mismo contenido del plan el primer mes.

Disponible para todos los clientes Digitel nuevos y actuales en cualquier modalidad de pago:

Clientes nuevos o actuales de telefonía móvil que activen una línea nueva con uno de los nuevos planes Inteligente Plus 6GB y 12GB, reciben el bono por un mes.

Clientes actuales que cambien su plan actual (abierto o cerrado) a uno de estos nuevos planes, reciben el bono por un mes.

Los clientes nuevos o actuales que activen o cambien a los nuevos planes Inteligente Plus 6GB y 12GB reciben un Bono equivalente al contenido incluido en el plan (Gigas + Minutos + SMS) por un mes.

Bono Plan Inteligente Plus 2GB

Todos los clientes actuales de telefonía móvil que se encuentren en un plan cerrado (Radicall Plus, Inteligente Plus 500MB e Inteligente Plus 1.1GB) al cambiarse aI Plan Inteligente Plus 2GB del 25-09-23 al 18-12-23 (ambos días inclusive), reciben un bono equivalente al mismo contenido del plan, por un mes.

Disponible para todos los clientes actuales de Telefonía Móvil en planes cerrados en cualquier modalidad de pago.

Los canales disponibles para la activación y autogestión de los planes son los Centros de Atención y Agentes Autorizados Digitel a nivel nacional, la Tienda Digitel, ejecutivos de negocios, Digitel en Línea o llamando al 121. Quienes deseen más información pueden visitar el sitio web digitel.com.ve

CACTUS24 25-09-23

