Cabello: Aquí las elecciones se hacen con el CNE, no con la OEA ni con la ONU

Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, aseguró que las elecciones en nuestro país se hacen con el Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo establece la Constitución y las leyes.

«Se les olvida (a la oposición) que las presidenciales las va hacer ese CNE, no las va hacer la OEA (Organización de Estados Americanos) ni la ONU (Organización de las Naciones Unidas), tampoco Estados Unidos, las va a hacer ese CNE con el REP que tiene, con las máquinas y los trabajadores y trabajadoras que tiene, nosotros no vamos a estar tutelados», expresó Cabello.

De acuerdo al protal Con El Mazo Dando, cabello resaltó que el problema de la oposición es que no cuentan con votos y por eso empiezan a atacar el sistema de electoral. «Para ganar elecciones los único que se requiere es votos no gritos, no plata, no influencia, no hijos de papi y mami, sino con votos, el Comandante (Hugo Chávez) ganó porque tenía votos, pero ellos no asumen la institucionalidad cuando pierden, solo cuando ganan y no tienen votos», dijo.

CACTUS24 25-09-23

Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/EubdwCTzPbK7jEBy2iBmJP