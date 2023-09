Murió Zeus, el perro más grande del mundo

El gran danés, que medía 3 pies y 5 pulgadas a cuatro patas, o la friolera de 7 pies en sus patas traseras, ganó el récord mundial Guinness en 2022.

El perro murió la madrugada del martes por complicaciones tras ser tratado por un cáncer de huesos.

Falleció con la cabeza en el regazo de su “querida dueña Brittany”, escribió Donnie Davis sobre su hija en un comunicado en el sitio web de Guinness World Records .

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido perro, Zeus, poseedor del título Guinness World Records del perro macho más alto vivo. Zeus murió el martes por la mañana de neumonía relacionada con una amputación”, dijo Brittany Davis, de Bedford, Texas, en el mismo comunicado.

“Zeus era un perro verdaderamente especial. Era amable, cariñoso, muy testarudo, pero siempre estaba feliz de ver a su familia y a muchos, muchos amigos en sus aventuras por Dallas y Fort Worth. Zeus reunió mucha vida en tres cortos años y estaba preparado para vencer al cáncer”, añadió Brittany.

