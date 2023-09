Violinista trujillano se presentará por primera vez como solista en La Orquesta Barroca de Mendoza en Argentina

El próximo jueves, 21 de setiembre, día de inicio de la primavera, la Orquesta Barroca de Mendoza, en Argentina estará presentando las “Magníficas” Estaciones de Vivaldi, los presentes tendrán la posibilidad de escuchar la emblemática “Primavera”, el electrizante “invierno”, el movilizante “verano” y el impactante “otoño”, conjugado por imágenes icónicas que acompañarán “cinematográficamente” todos los momentos de esta increíble obra Barroca.

La Orquesta Barroca de Mendoza, que es parte del plan federal de la asociación argentina de compositores informó en sus redes sociales sobre la interpretación de un joven venezolano, trujillano, y boconés de nacimiento, que tiene el honor de ser parte de sus filas “presentando a nuestros solistas LUIS BASTIDAS, que inició sus estudios musicales a corta edad en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela, recibiendo clases de violín con distinguidos profesores y participando en prácticas orquestales sinfónicas en los estados de Trujillo, Portuguesa y Mérida”.

Música y geografía

Desde los 6 años ingresó al sistema de orquestas, un talento musical que se enriqueció con el estudio y apoyado por un legado de varios músicos es su familia, Luis Bernardo Bastidas de 32 años, ingresó por concurso en 2013 como violinista Tutti a la Orquesta Sinfónica del estado Mérida, desde 2018 ha participado en diferentes actividades de índole musical en Argentina, incluyendo el Vivero Musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y adicionalmente, desde 2021 se desempeña como violinista de la Orquesta Barroca de Mendoza.

Además de ser músico, profesionalmente ejerce como Geógrafo, luego de realizar sus pasantías de carrera en Mendoza (Argentina) en 2013, regresó a esta ciudad en 2018, donde comenzó estudios de Doctorado en la Universidad Nacional del Sur, con actividades de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Desde este año ha participado en diferentes actividades de índole científica y musical en Argentina, donde se desempeña como violinista de la Orquesta Barroca de Mendoza desde 2021. Actualmente ejerce como Geógrafo en una empresa de geociencias, recibiendo su título de Doctor en Geografía en junio de 2023.

¿Cómo te preparas para el concierto del 21 de septiembre?

—En el hemisferio sur (donde resido) se celebra el día de la primavera y es particularmente una fecha de festejo por el fin del invierno. Ese día, junto a la Orquesta Barroca de Mendoza, se ejecutará la obra Las Estaciones, de Antonio Vivaldi. Recrea en cuatro conciertos para violín, las cuatro estaciones del año. Junto a otros tres colegas solistas, yo comenzaré interpretando la Primavera.

Luis destacó que “Desde mi punto de vista, será un concierto significativo, ya que será la primera vez que me presento como solista junto a una orquesta, siendo para mí un honor y un reto poder estar a la altura de la oportunidad. En cuanto a la preparación, dado que no me dedico exclusivamente a la música, he tenido que destinar más tiempo del habitual durante el día para preparar este concierto, aunque con gran alegría y expectativa”.

Para finalizar el intérprete explicó que “Desde muy joven he dividido mi tiempo entre la geografía y el violín, y si bien a veces es difícil mantenerlo, es lo que más me llena en la vida. En lo personal, en este concierto combinaré mucho de lo que estudié como geógrafo, y por supuesto, también como músico, donde espero que sea del agrado para quienes lo escuchen”.

Si deseas conocer más sobre el trabajo de Luis, puedes seguirlo en Instagram como @luisbbastidas y a la Orquesta como @laorquestabarrocademendoza, el talento de la localidad debe ser apoyado desde su terruño para lograr sus metas y seguir presentándonos con profesionalismo y sensibilidad en el exterior.

