Modric: “Mi condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo”

Luka Modric puede estar viviendo su última temporada con el Real Madrid. De las cuatro primeras jornadas, el centrocampista tan solo ha sido titular en el último, ante el Getafe en el Bernabéu. Su suplencia es noticia, ya que para Ancelotti en su once titular siempre estuvo el croata.

Ahora Modric habla sobre esta situación en el medio croata Sportske Jutarnki: “Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano tendré oportunidades. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita”.

El 10 del Real Madrid asegura cual fue su condición para renovar por el conjunto blanco, dando un aviso: “Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados.. Nadie está contento cuando está fuera del juego. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Madrid. Después de todo en mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en la banca durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. Ciertamente no me hundiré ni flaquearé por eso”.

El jugador habla sobre cómo fue la renovación y sobre la oferta de Arabia: “El Madrid expresó su deseo de que continuara en la primavera pasada y yo tenía el mismo deseo. Nos sentamos y rápidamente llegamos a un acuerdo. Llevo 12 años en el Madrid y nunca hemos tenido problemas. Nuestra relación es extraordinaria. Hubo ofertas. Sólo si el Real no me quisiera, entonces consideraría otras opciones. Estoy feliz y realizado en el Madrid y mientras sea así no pienso en otras opciones. Tampoco necesito aumentar mi ego con grandes ofertas. Sólo quiero disfrutar de cada momento en el fútbol y en la Madrid, no me pongo límites”./ Diario As

Cactus24 07-09-23

