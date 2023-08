La delgadez de Luis Miguel preocupa a sus fans

El próximo 3 de agosto, Luis Miguel iniciará su tour 2023 en Buenos Aires y finalizará el 20 de diciembre en la Ciudad de México. Esta serie de conciertos representan el gran regreso del cantante a los escenarios después de su último tour hace cinco años.

El cantante conocido como “El Sol de México” demostró que está preparándose para reencontrarse con su público y según las imágenes difundidas por la revista Caras, luce mejor que nunca.

Las fotos fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la revista, destacan su apariencia rejuvenecida y se observa que perdió algunos kilos que lo dejan muy delgado. De inmediato comenzaron a aparecer comentarios que destacan la delgadez del artista.

“Esa delgadez no es normal les aseguro que tiene diabetes”, “este no es el sol, ha de tener cáncer o algo no es normal esta delgadez y nadie dice nada”, “lo veo y me da miedo que no vaya a aguantar ni un concierto”, eran algunas de las reacciones del público que observa su nueva apariencia.

No obstante, también se leían mensajes comentando lo guapo que se veía. “Qué bárbaro. Guapísimo desde que se vino a España. Más relajado, saludable y feliz ojalá te quedes a vivir aquí para siempre”, “guapo y pulcro como siempre. Nos gusta mucho verlo de azul”, “muy delgado, pero siempre guapo”, expresaron los usuarios en el post.

CACTUS24

Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/EubdwCTzPbK7jEBy2iBmJP