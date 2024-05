David Copperfield, acusado de agresión sexual por 16 mujeres, incluidas menores

Un total de 16 mujeres han acusado a David Copperfield de conducta sexual inapropiada, y más de la mitad de las acusadoras dijeron que tenían menos de 18 años en el momento de los presuntos incidentes con el famoso ilusionista, según una investigación de The Guardian publicada el miércoles.

Algunas de las afirmaciones dicen que el mago, que ahora tiene 67 años, las drogó y agredió. Las acusaciones abarcan desde finales de la década de 1980 hasta 2014, informó The Guardian, e incluyen a la ex modelo Brittney Lewis, cuyas acusaciones fueron reportadas por primera vez por TheWrap en 2018.

Cuando el periódico británico contactó con él, Copperfield negó haber actuado mal. Sus abogados dijeron que “nunca actuó de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ningúna menor de edad”, y agregaron que es un “defensor del movimiento #MeToo”. Los abogados también señalaron que no era la primera vez que se planteaban “acusaciones falsas” contra el mago.



Entre las 16 acusadoras se encuentra Lewis, quien presentó acusaciones de que Copperfield la drogó y agredió cuando tenía 17 años. Otra mujer le contó a The Guardian una experiencia similar, diciendo que Copperfield la drogó y agredió tanto a ella como a una amiga después de que aceptaron reunirse con él. para tomar una copa después del espectáculo en 1993. Copperfield negó las acusaciones y le dijo a The Guardian que “las drogas no eran parte de su mundo” y que no estaba actuando en el momento de las acusaciones.

En algunos otros casos, las mujeres afirmaron que Copperfield las tocó o las obligó a tocarlo de manera sugestiva durante las representaciones teatrales. Una, que en ese momento tenía 15 años, tiene testigos familiares que dicen que le tocó los senos; ese caso fue investigado por la policía de Las Vegas y finalmente desestimado por falta de pruebas.

Varias mujeres dijeron además a The Guardian que Copperfield prometió ayuda con sus carreras; una dijo que conoció al mago en un espectáculo en 1991, después de lo cual él comenzó a llamarla regularmente, enviándole regalos y boletos antes de comenzar una relación consensuada después de que ella cumplió 18 años. Sus abogados reconocieron la relación, pero dijeron que el ilusionista “niega rotundamente cualquier sugerencia”. de arreglo personal o cualquier otra incorrección”.

