¿No estás conforme con tu tamaño? Agrándalo con el jelqing, anota cómo son estos masajes

Las redes sociales han popularizado entre los jóvenes lo que se conoce como ejercicios jelqing para el alargamiento de pene o el aumento de tamaño de forma natural, sin necesidad de recurrir a extensores ni otras herramientas.

Los ejercicios jelqing se llevan a cabo sobre todo en países orientales y árabes, y consisten en realizar estiramientos del pene a través de masajes e incluso de colgarse cosas con el objetivo de alargar el pene. “Por ejemplo, en la India se cuelgan cosas pesadas que lo estiran continuamente durante muchas horas y, lógicamente, se produce una distensión de los tejidos, explica Francois Peinado Ibarra, jefe de urología del Hospital Ruber Juan Bravo en Madrid, España.

El doctor Juan Ignacio Martínez-Salamanca, coordinador Nacional del Grupo Uro-Andrológico de la Asociación Española de Urología (AEU), detalla que “se trata básicamente de un masaje manual, con una dirección desde la base hasta la punta del pene, en estado parcialmente erecto, en el que una mano se coloca en la base del pene y la otra empuja los tejidos del pene desde la base hasta el glande”.

El especialista de la AEU especifica que estos masajes sirven «teóricamente» para empujar la sangre hacia la punta del pene. “La congestión vascular y los microtraumatismos estiran el tejido cavernoso del pene, creando una presión que favorece la expansión del tejido”.

“Aunque estos masajes pueden producir un aumento momentáneo de la rigidez y el tamaño del tejido, no pueden crear «biológicamente» un aumento definitivo de la longitud y grosor del pene”, asevera Martínez-Salamanca. Y añade que esto se debe a que el tejido cavernoso está formado por músculo liso y no estriado (el tejido de, por ejemplo, tríceps y bíceps) y, por tanto, no se puede ejercitar para aumentar su tamaño. Además, el conducto urinario del pene (uretra) no es dilatable y limita cualquier aumento del tamaño del pene.

En la misma línea, el doctor Peinado enfatiza que estos ejercicios tienen un nivel de eficacia muy bajo y que se deberían practicar durante muchas horas de forma continua para conseguir algún efecto mínimo. “Si fuera todo tan fácil, todos nos estiraríamos”. En su caso pone ejercicios de estiramiento a algunos pacientes en rehabilitación tras una cirugía.

“Actualmente no hay pruebas científicas de su eficacia, ni datos significativos sobre sus posibles efectos secundarios. Un único estudio de 2015 que analizaba pacientes con ‘ansiedad’ por su tamaño de pene, concluye que más del 80% de los pacientes había probado este tipo de masajes, aunque no hay datos sobre tasas de éxito ni complicaciones”, puntualiza Martínez-Salamanca.

Riesgos de los jelqing

Es más, ambos urólogos advierten de que esta práctica puede llegar a ser peligrosa. “Si el jelqing se realiza con fuerza y en un pene completamente erecto, el riesgo de traumatismo real puede ser elevado y provocar complicaciones irreversibles. Puede provocar dolor, irritación, cicatrices, hematomas o lesiones en los vasos sanguíneos”, precisa el urólogo de la AEU.

Sobre ponerse peso para conseguir el estiramiento, Peinado señala que puede lesionar los tejidos internos y producir microtraumatismos, salir hematomas y microrroturas. Sobre si el ejercicio de jelqing engrosa el pene, este urólogo aclara que “todo lo contario, al estirarse lo adelgaza”. Es más, si no se practican bien, lo que puede pasar, al final, es “tener muchísima piel y que el pene se pierda entre tanta”.

Alternativas para alargar el miembro viril

Si bien estos ejercicios son poco eficaces para alargar el miembro viril, existen otras opciones mejores. Sobre los extensores (unos aparatos metálicos), el urólogo Peinado apunta que su efecto es también mínimo porque en el fondo se basan en estirar al igual que los movimientos del jelqing. “Es muy difícil porque al menos lo tienes que llevar 6 u 8 horas al día durante mínimo de 6 meses a 12 meses, lo cual no es práctico ni fácil para el día a día”.

Peinado subraya que la única solución real para alargar el pene es la cirugía. “Consiste en la sección del ligamento suspensorio del pene”, pero recalca que cuánto se alarga depende mucho de la anatomía del paciente. “Se pueden conseguir resultados entre 1 y 2 cm de media. Alargar el pene como tal es muy difícil. Lo que sí se consigue son resultados con el engrosamiento”./Cuídate Plus.

Cactus24 (02-08-2023)