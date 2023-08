Colosal iceberg llega navegado a la isla canadiense de Terranova

Un visitante recién descubierto

El último iceberg gigante frente a la costa de Terranova sirve como un sorprendente recordatorio de cómo los avistamientos de icebergs han aumentado constantemente en los últimos años. La llegada de este enorme bloque de hielo ha sorprendido a muchos, atrayendo a multitudes de personas que se reúnen para observar y capturar imágenes de este espectáculo impresionante.

🇨🇦 A giant iceberg has sailed to the Canadian island of Newfoundland pic.twitter.com/lPJ0xSCvDO

