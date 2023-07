Gaby Espino habla sobre un accidente reciente: «mi cuerpo me pasó factura»

La actriz y modelo venezolana, Gaby Espino ha contado un episodio reciente que le ha dejado secuelas en su salud.

Desde la clínica donde es atendida, contó el accidente que vivió en su casa y que pensó que no se trataba de algo grave, sin embargo, ahora atraviesa un delicado proceso de recuperación.

«Yo estaba en mi casa, iba a salir, iba a bajar por las escaleras de la casa y me resbalé horrible. Tenía unas sandalias nuevas lisitas por abajo y me resbalé. La caída es tan fuerte, quedó grabada en las cámaras de seguridad», dijo.

Aunque pensó que se había fracturado la cadera, no fue así, y Gaby siguió con su vida sin ir al médico. Tres semanas después, su cuerpo está hablando y resintiéndose del durísimo golpe sufrido, detalla People en Español.

«Mi cuerpo me pasó factura y he debido tomar acción hace tres semanas», añadió. En estos momentos está tomando unas terapias para recuperarse que le ayudan, pero reconoce no sentirse del todo bien.

«Nunca en mi vida me había caído así, en mi vida había pasado por algo así mi cuerpo… La verdad que no me siento bien, mi cuerpo no está bien después de esa caída, me desajusté toda, estoy muy inflamada. Me caí, volé, me caí y me pegué en la cadera contra la escalera, muy, muy, muy feo», reconoció.

Aunque tiene un camino hacia la recuperación y no está siendo fácil, Gaby siempre opta por el optimismo. «Voy a estar bien. Ya tomé acción que eso es lo más importante», concluyó.