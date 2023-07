Joaquin Phoenix impacta en el nuevo tráiler de Napoleón

Después de meses de espera interminable, Sony y Apple finalmente han liberado el primer tráiler de Napoleón, el proyecto tan esperado dirigido por el legendario Ridley Scott.

Y para darle aún más emoción a esta historia épica, tenemos a Joaquin Phoenix asumiendo el papel del temible emperador francés. ¡Y vaya que se ve fenomenal en el tráiler! Ya que el actor nos lleva a través de los años, cabalgando en escenas de batalla que nos dejan sin aliento. ¡Es absolutamente impresionante!

En la película, el Napoleón de Joaquin Phoenix se declara destinado a la grandeza, pero se enfrenta a la oposición de aquellos en el poder, quienes lo ven más como un arma que como un líder. Pero nuestro audaz comandante militar y líder político francés no se deja intimidar y decide tomar el destino en sus propias manos, ¡nada menos que tomando el trono de Francia para sí mismo! Prepárate para una montaña rusa de emociones mientras sigues el viaje implacable de Napoleón hacia el poder.

Llegará a cines

Inicialmente, Napoleón estaba destinada a ser lanzada exclusivamente en Apple TV+, pero nos han sorprendido gratamente con la noticia de que también llegará a los cines, gracias a Sony Pictures. ¡Y eso es algo grandioso! Porque, sinceramente, no hay nada como experimentar una epopeya histórica en la gran pantalla de cine. Además, esta no es la única producción de Apple que sigue el modelo tradicional de estreno en cines. Han anunciado que futuras películas, incluyendo Killers of the Flower Moon, también tendrán su estreno en las salas de cine.

Pero eso no es todo, ya que ‘Napoleón’ cuenta con un reparto de primer nivel. La talentosa Vanessa Kirby, nominada al Premio de la Academia, interpreta el papel de la emperatriz Joséphine, la esposa de Napoleón. Y no olvidemos a Rupert Everett e Ian McNeice, quienes también forman parte del proyecto en roles misteriosos.

En una reciente entrevista en el estreno de Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1, Vanessa Kirby no pudo contener su entusiasmo y alegría al hablar de su experiencia de trabajo junto a Ridley Scott y Joaquin Phoenix en ‘Napoleón’. Según ella, es una película épica con batallas increíbles y un estudio de personajes fascinante.

Así que marca tu calendario, porque ‘Napoleón’ llegará a los cines el 22 de noviembre de 2023. No tienes que esperar mucho para presenciar la magnífica interpretación de Joaquin Phoenix como el icónico emperador francés.

Mientras tanto, asegúrate de ver el primer tráiler de la película para tener un adelanto de la acción, el romance y las tácticas militares y políticas visionarias que nos esperan en esta emocionante epopeya.

Cactus24 (10-07-2023)