Hoy 27 de mayo cumple 114 años de vida el hombre más longevo del mundo

Tanto hijos como nietos del señor Juan Vicente viajaron al estado Táchira para reunirse y celebrar su cumpleaños, así como el acontecimiento histórico de que en su familia esté el hombre más longevo del mundo.La familia del señor Pérez decidió celebrar esta fecha especial con una misa de acción de gracias.

El agricultor venezolano recibió el reconocimiento de el hombre más longevo del mundo tras la muerte de un español que tenía la marca.

Mora es la persona de sexo masculino de «mayor edad» en el mundo, cuyo secreto es: «trabajar duro, noches de descanso y beber un vaso de aguardiente todos los días.

Juan Vicente no solo es un hombre longevo, sino también feliz y muy agradecido con Dios; le encanta estar rodeado de sus familiares y amigos, a quienes les relata historias y vivencias del pasado.

Pérez fue agricultor en su temprana edad y ayudaba a sus padres, desde los 5 años, con las cosechas de azúcar y café.

En un tiempo, ya de adulto, se desempeñó como alguacil que resolvía disputas de tierras en el pueblo de Caricuena, donde residía.

Su esposa Ediofina del Rosario García, con quien tuvo seis hijos y cinco hijas, falleció en 1997 a los 60 años.

Juan Vicente tiene 28 nietos, 41 biznietos y 112 tataranietos.

Happy birthday to Juan Vicente Perez Mora, the world's oldest living man, who turns 114 today! 🥳️



Juan Vicente lives in Venezuela and has 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/2iD9vMV8lR