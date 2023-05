Marrero: el que no apoye las primarias está del lado de Maduro

El dirigente político en el exilio, Roberto Marrero, considera que quien no apoye las elecciones primarias de la oposición «está del lado de Maduro».

«El que no quiera ir a las primarias o se retire de ellas yo lo veo del lado de Maduro», dijo.

Asimismo, a su juicio estos comicios van a servir para organizar a la oposición venezolana.

«La primaria va a servir para organizarnos nuevamente, para renovar los consensos, definir los liderazgos y llegar a otro acuerdo nacional», expresó.

También hizo un llamado a unificar los esfuerzos para ir a las primarias y no diluir el discurso en contra de la misma oposición.

«El problema de Venezuela se llama Maduro, no se llama la Comisión de Primarias… No me preocupa tanto quién gane las primarias, me preocupa más que se hagan las primarias», dijo Marrero en entrevista Vladimir a la Carta.

Marrero se mostró partidario de una alianza entre la oposición tradicional y el chavismo para derrotar a Nicolás Maduro.

Sobre el líder opositor Leopoldo López dijo que su principal error es haber parecido la sombra de Juan Guaidó. “ Esa es la percepción que existe».

Finalmente insistió en que el mejor candidato es el que logre reunificar consenso.