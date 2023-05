Policías  disparan casi 50 veces contra un hombre que amenazaba con suicidarse

El día 7 de mayo de 2021, Trevor Mullinax se atrincheró en su vehículo con una escopeta luego de amenazar con suicidarse. Un familiar suyo se comunicó con la línea de emergencia 911 y solicitó asistencia, además de un chequeo de salud mental. Cuatro miembros de la oficina del alguacil del condado de York acudieron al lugar de los hechos.

Imágenes captadas por cámaras policiales muestran que, unos segundos después de llegar a la escena, tres uniformados comienzan a disparar casi de inmediato contra el parabrisas del vehículo donde permanecía Mullinax. Su madre, Tammy Beason, quien se había parado al lado de la ‘pickup’ para tratar de disuadir a su hijo, salió corriendo, asustada y gritando.

Ahora está demandando a los policías por negligencia y difamación.

A man in South Carolina is suing police after they shot at him 47 times during a mental health crisis. York County sheriff's deputies were responding to a wellness check for Trevor Mullinax, 29, and immediately used deadly force without trying to deescalate. pic.twitter.com/LmrLzwWigo

