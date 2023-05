Exmarine estranguló a imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York

Jordan Neely era un artista callejero estrangulado hasta la muerte por un ex marine en el metro de la ciudad de Nueva York el lunes.

Un vídeo que ha causado polémica muestra cómo el exmarine inmoviliza con una llave a Jordan quien padecía problemas mentales.

Según fuentes policiales, el problema comenzó alrededor de las 14:30 hora local cuando Jordan de 30 años, quien en el pasado era conocido por sus imitaciones de Michael Jackson, comenzó a actuar de manera errática, arrojando basura y gritando a los pasajeros en el vehículo. el tren F en la estación East Houston y Lafayette Street.

Uno de los pasajeros, de 24 años y del que solo se ha dicho que era un exmarine, decidió intervenir y someterlo con una llave.

Un video grabado en ese momento muestra cómo, mientras el exmarine sujeta a Neely durante varios minutos, otro pasajero lo sujeta impidiendo que se mueva.

En un artículo para “El Diario NY”, Juan Alberto Vázquez, periodista que en ese momento viajaba en el metro, dijo que Neely comenzó a gritar: “No tengo comida, no tengo que beber, yo Ya estoy cansado… No me importa ir a la cárcel y que me encierren… Estoy listo para morir”, y luego tiró la chaqueta que traía puesta al suelo.

No agredió ni amenazó a nadie. pero el exmarine decidió intervenir y aplicar la llave . Mantuvo a Neely apretado durante poco más de 10 minutos. El tren llegaba a la estación de Broadway-Lafayerre/Bleeker Street, donde llamaron al 911.

El vídeo es tan HORRIBLE que prefiero no compartirlo. Los testigos dicen que Jordan Neely solo estaba pidiendo comida a gritos, pero que no había atacado a nadie.

Y lo estrangularon hasta la muerte.

Sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia ya era demasiado tarde. Neely ya no respiraba y el veterano fue detenido y luego liberado.

El video se volvió viral en las redes sociales y muestra cómo Neely inicialmente mueve los brazos y las piernas, tratando de liberarse, pero fallando. Hasta que dejó de hacerlo. “Se quedó sin fuerzas”, dijo Vázquez en su artículo.

Según su familia, padecía autismo y esquizofrenia y quedó marcado de forma permanente por el asesinato de su madre, Christine Neely, en 2007.

Este miércoles, un médico forense determinó que Neely murió por estrangulamiento (compresión en el cuello) y su muerte fue declarada homicidio.

La tarde de este miércoles se realizó un mitin a favor de Neely en el mismo andén del metro donde murió el afroamericano. Decenas de personas se congregaron con pancartas en honor a Neely.

Cactus24// 04-05-2023





