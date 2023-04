11 muertos en estampida por ayuda alimentaria en Pakistán

Varias personas también resultaron heridas en el incidente del viernes, que ocurrió cuando cientos de personas entraron en pánico y comenzaron a empujarse entre sí para recolectar alimentos afuera de una fábrica. Algunos de ellos cayeron en un desagüe cercano, dijo el oficial de policía Mughees Hashmi.

Eleven people were killed in a stampede during the distribution of food aid in the southern Pakistani city of Karachi on Friday, a health official said, one of several such incidents in recent weeks as the country’s economic crisis bites.

