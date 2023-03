Tornado de fuego cinco veces del tamaño de la Tierra entra en erupción en la superficie del sol

Apollo Lasky, un astrofotógrafo estadounidense, utilizó imágenes del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA para capturar un espectacular tornado que se formó en tres días en el polo norte solar, informa el portal especializado Clima espacial.

El fenómeno, formado por una columna de plasma conocida como prominencia, alcanza una altura superior a los 100.000 kilómetros, equivalente a más de 15 veces el radio de la Tierra.

Solar tornado near the sun's North Pole. This thing was twisting and growing for 3 days. Unlike tornadoes on Earth, tornadoes on the sun are controlled by magnetism. Solar magnetic fields twist in a furious spiral, dragging clouds of plasma around with them.

El tornado “se retorció y creció durante tres días, comentó Lasky. Nunca había visto algo así. He estado observando el Sol durante todos estos años”, agregó.

There's a "tornado" on the surface of the sun right now. Will be spending the rest of the day watching it to see what happens. These always make for fascinating timelapses. My best guess is it's over 100k miles tall, I'll measure it more accurately in a coming post. pic.twitter.com/D5Ji87a0pe

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 17, 2023