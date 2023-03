Homicidas de atleta de canotaje pagarán 20 años de cárcel

La sentencia contra los asesinos del ingeniero e integrante de la selección de canotaje Yosdeivis Edwin Silva es un bálsamo para Yadira Ramones quien esperó 18 meses por este momento que no le devuelve a su hijo, pero que al menos le deja la calma de no quedar en ese gran porcentaje de madres que no no consiguen ver la justicia terrenal.

Yosdeivis Edwin estaba en el porche de una casa en Quebrada de Hutten cuando recibió un disparo en el rostro por quienes codiciaron y le arrebataron su celular aquella noche del 13 de octubre del 2021. La herida le causó la muerte pasados ocho días en el Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro.

La Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevó a cabo una exhaustiva investigación que se tradujo con el arresto, en La Cañada, de dos implicados: Franklin Rangel Paz Arellano, alias «Chaki», para entonces de 23 años y Luis Miguel Soto Cumare, de 18 años, apodado «Luisito» quienes el día de los hechos andaban en una moto Empire TX200CCm placas AF6Z92G.

Yadira Ramones contó al portal Ventana Comunitaria la información respecto al veredicto del juicio mediante el cual el Tribunal, a solicitud del Ministerio Público y de conformidad con los elementos incriminatorios evacuados durante el proceso, de sentenció a 20 años de prisión a los implicados en el homicidio.

