“Tú no eres Shakira ni yo Piqué”: ¿indirecta de Anuel para Karol G

Hace unos días, Karol G y Shakira lanzaron su reciente éxito musical ‘TQG’, canción que supuestamente estaría dedicada a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA.

El cantante de reguetón abría respondido a su expareja con su nuevo tema denominado ‘Más rica que ayer’, que cuenta con la colaboración de Mambo Kingz y Dj Luian. El sencillo cuenta con algunos versos que se relacionarían con su exrelación con la paisa.

“Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él.

”Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme, si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’, ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’.

”Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’, a vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’, ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’, tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”, dice una parte de la canción.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “muy tarde para buscar a ‘La bichota’”, “es una respuesta a la canción de Karol G”, “que falta de originalidad”, “me gusta la letra de la canción”, “nada que ver”, fueron algunos de los mensajes.

CACTUS24 05-03-23

