Abuelita se lanzó de la tirolesa más rápida del mundo

Pues una británica de 85 años no soñaba con otra cosa que subirse a lo alto de la cantera y lanzarse a 160 kilómetros por hora. Sally Webster pudo cumplir su sueño cuando se organizó un concurso de deseos en su residencia. Así que pasó de tejer a correr por esta espectacular tirolesa en Gales.

HIGH-FLYING 85-YEAR-OLD: An 85-year-old care home resident took a ride on a zipline 500 feet off the ground at 100 mph in Wales on Tuesday (2/14). Care UK made Sally Webster's wish come true through their "Wishing Tree" initiative. pic.twitter.com/kodGB8NxDW

— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) February 20, 2023